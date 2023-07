Mendag Zulkifli Hasan Dorong Kolaborasi dengan EU-ABC dan EuroCham

Iklan

INFO NASIONAL -- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertemu dengan delegasi Dewan Bisnis Uni Eropa ASEAN (EU-ASEAN Business Council/EU-ABC) dan Euro Cham di Jakarta, pada Senin, 31 Juli 2023. Delegasi dipimpin oleh Ketua EU-ASEAN Business Council Jens Ruebbert dan Ketua EuroCham Indonesia Francois De Maricourt, serta dihadiri oleh perwakilan pelaku bisnis dari Uni Eropa.

Pada pertemuan, Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, Kemendag terus mendorong kolaborasi semua pihak untuk memajukan kerja sama perdagangan kedua negara. “Saya mendorong kolaborasi antarpemerintah dan pelaku bisnis dari Indonesia dan Uni Eropa untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi, serta mengoptimalkan potensi ekonomi bilateral yang sangat besar,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendag Zulkifli Hasan berdialog dengan pelaku bisnis Uni Eropa mengenai kebijakan pedagangan, seperti ekspor dan impor, niaga elektronik (e-commerce) serta perdagangan internasional.

Mendag Zulkifili Hasan mengungkapkan, kebijakan perdagangan luar negeri terus diperbaiki untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Untuk mendukung hal tersebut, Kemendag tengah mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang transparan, cepat, serta mempermudah pelaku bisnis.

Adapun e-commerce, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk mendukung UMKM, serta memastikan persaingan dan sistem lokapasar yang sehat.

Baca Juga: Kolaborasi Kemendikbudristek dan Danone Wujudkan Sekolah Sehat

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada pertemuan ini, kedua pihak juga membahas perkembangan kerja sama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa, khususnya perkembangan perundingan Indonesia–EU CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) yang tengah berjalan saat ini. “Perundingan Indonesia-EU CEPA merupakan agenda prioritas Indonesia dan ditargetkan segera selesai. Saya meminta dukungan EU-ASEAN Business Council, Eurocham Indonesia dan kelompok bisnis di Eropa untuk memastikan penyelesaian negosiasi ini,” kata Mendag Zulkifli Hasan.

Uni Eropa merupakan tujuan ekspor terbesar ke-3 dan sumber impor terbesar ke-4 bagi Indonesia. Pada 2022, total perdagangan Indonesia—Uni Eropa tercatat sebesar US$ 33,2 miliar. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar US$ 21,5 miliar. Sedangkan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar US$ 11,7 miliar.

Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Uni Eropa pada 2022 adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya, asam lemak monokarboksilat industri, batu bara, tembaga, dan Alas kaki dengan sol luar dari karet. Sementara impor utama Indonesia dari Uni Eropa pada 2022 adalah pipa dari besi dan baja, obat-obatan, vaksin, mesin pembuat bubur kertas, serta kertas atau karton daur ulang.(*)