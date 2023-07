Mendag Zulkifli Dukung Peningkatan Perdagangan dalam CEO Forum di Australia

Iklan

INFO NASIONAL - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam CEOs Joint Call to The President of the Republic of Indonesia 2023 di Shangri-La Hotel, Sydney, pada Selasa, 4 Juli 2023. Presiden dan para CEO perusahaan yang hadir berdiskusi terkait kerja sama yang sudah berjalan dan yang akan datang di sektor kesehatan, pertambangan, infrastruktur, lingkungan, industri, jasa profesi, dan pendidikan tinggi.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda Annual Leaders Meeting 2023. Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Arsyad Rasyid.

Mendag Zulkifli mengatakan, Kementerian Perdagangan terus berupaya memaksimalkan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). "Melalui CEO forum ini, kami berharap IA-CEPA dimaksimalkan dan mendorong terciptanya kerja sama Indonesia dengan para pelaku usaha di Australia,” kata Mendag Zulkifli.

Mendag Zulkifli menjelaskan, ada beberapa kerja sama yang diinisiasi dari implementasi IA-CEPA, antara lain investasi pendirian universitas, pembangunan rumah sakit dan kerja sama industri baterai untuk mobil listrik. Sektor Pendidikan dan Kesehatan telah terbuka semenjak IA-CEPA berlaku dan potensinya sangat dilirik investor Australia, juga industri baterai mobil listrik dengan adanya tren transisi ke mobil listrik.

Selain itu, implementasi IA-CEPA juga menghasilkan Mutual Recognition Agreement (MRA/Perjanjian Saling Pengakuan) on Engineers yang membuat kompetensi dan kualifikasi pendidikan insinyur Indonesia diakui di Australia. Kedepan, insinyur Indonesia dimudahkan untuk bekerja diperusahaan-perusahaan Australia seperti di bidang pertambangan yang memperkerjakan insinyur secara masif.

Mendag Zulkifli ingin agar potensi tinggi investasi Indonesia yang sudah ditawarkan dalam perjanjian-perjanjian perdagangan internasional seperti IA-CEPA, AANZFTA dan RCEP, dapat digali dan dimanfaatkan investor, pelaku usaha dan masyarakat luas. "Seperti kata Pak Jokowi, Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi. Indonesia memiliki sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, serta stabilitas ekonomi dan politik,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai total perdagangan Indonesia-Australia pada Januari-April 2023 tercatat sebesar US$ 3,6 miliar. Ekspor Indonesia ke Australia pada periode yang sama tercatat sebesar US$ 999,4 juta. Sementara, impor Indonesia dari Australia tercatat sebesar US$ 2,65 miliar. (*)