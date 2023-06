Ganjar Pranowo Optimistis Menangkan Pilpres 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo optimistis bisa memenangkan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Ganjar bercerita, saat dirinya maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 2013 lalu, sosok Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani turut membantu memenangkannya.

Adapun kini, usai dideklarasikan sebagai bakal capres oleh PDIP, Puan kembali diamanahi partai untuk membentuk tim pemenangan Ganjar. Ganjar optimistis di bawah kepemimpinan Puan, dirinya bisa kembali menang pada 2024.

“Mbak Puan saya ingin menyampaikan terima kasih, 2013 Pilgub Jateng PDIP dan Ganjar Pranowo memenangkan itu di bawah kepemimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang di 2024,” kata Ganjar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023.

Pernyataan Ganjar dilontarkan kala memberikan sambutan di acara puncak peringatan Bulan Bung Karno yang digelar di Stadion GBK. Kepada peserta acara, Ganjar mengajak untuk bergerak maksimal agar partai banteng kembali memenangkan Pemilihan Umum 2024 untuk ketiga kalinya alias hattrick.

Di Stadion GBK, Ganjar bernostalgia dengan menceritakan bahwa tempat ini jadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Ia menyebut mimpi Bung Karno ihwal persatuan, kegotongroyongan, dan berdikari perlahan mulai diwujudkan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut Ganjar, Jokowi berhasil mewujudkan mimpi itu melalui pembangunan infrastruktur yang hebat. Salah satunya, kata dia, proyek Ibu Kota Negara alias IKN. “IKN tidak hanya memindahkan tempat dan Ibu Kota, tetapi membuka mindset, mengubah mindset sebagai negara maju,” kata Ganjar.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Puan Maharani yang turut berpidato menyampaikan pujiannya kepada Ganjar. Ia nampak akrab dengan Gubernur Jawa Tengah tersebut dan menyebutnya sebagai sosok yang spesial.

“Last but not least, yang terakhir, tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, capres PDIP Ganjar Pranowo,” kata Puan diiringi sorak sorai peserta acara, Sabtu, 24 Juni 2023.

Mulanya, Puan menyampaikan salam hormatnya kepada para tamu yang hadir dalam acara puncam Bulan Bung Karno. Di antaranya kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para Ketua Umum parpol, pengurus PDIP wilayah, dan yang terakhir, Ganjar Pranowo.

Puan, dalam pidatonya, turut mengajak puluhan ribu peserta di Stadion GBK untuk bergerak maksimal memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. “Kita bukan untuk sekadar berkumpul, meramaikan kegiatan, kita berkumpul untuk menang,” kata Puan.

Pilihan Editor: Megawati: Pilih Pemimpin Jangan Lihat Fisik Saja