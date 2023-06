Pesan Jokowi ke Ganjar Pranowo di Peringatan Bulan Bung Karno: Selamat Berjuang!

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut hadir dalam Peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat hari ini, Sabtu, 24 Juni 2023. Dalam pidato sambutannya, Jokowi turut menyebut nama Ganjar Pranowo yang merupakan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Menurut Jokowi, pesannya untuk Ganjar mirip dengan apa yang telah lebih dulu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas. Saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan, selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang, untuk menang, untuk menang!" ujar Jokowi yang disambut gegap gempita para kader PDIP yang hadir, Sabtu.

Dalam pidatonya, Jokowi juga berpesan agar masyarakat tidak terpecah belah, apa lagi sampai gontok-gontokan menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, Soekarno pernah berpesan agar bangsa Indonesia tidak saling gebuk satu sama lain dan menebar fitnah.

"Setop semuanya itu. Dan yang harus kita lakukan, kita harus bersatu padu, kita harus bergotong royong, sebagaimana pesan Bung Karno kita harus berjiwa cakrawati samudera, berani mengarungi gelombang, kokoh menghadapi hempasan ombak," kata Jokowi.

Ganjar Bacakan Dedication of Life

Dalam acara itu, Ganjar Pranowo turut membacakan Dedication of Life, wasiat yang berisi komitmen terhadap bangsa dan negara, yang ditulis oleh Presiden Soekarno.

Suasana stadion, yang dipenuhi puluhan ribu orang berpakaian merah, nampak sunyi saat Ganjar membaca. Sorak sorai dan tepuk tangan kemudian menyusul kala Ganjar selesai membacakan komitmen Bung Karno tersebut

Sebelumnya, Jokowi juga pernah ditunjuk membacakan Dedication of Life sebelum diumumkan jadi calon presiden oleh partai banteng. Kala itu, Jokowi membaca Dedication of Life dalam forum Rapat Kerja Nasional PDIP di Ancol, Jakarta, pada 2013 lalu. Di lingkup PDIP, pembacaan Dedication of Life merupakan hal yang sakral dalam prosesi kepartaian.

Dalam acara puncak Bulan Bung Karno ini, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin nampak hadir. Selain itu, rombongan menteri Kabinet Indonesia Maju turut meramaikan acara tersebut.

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA