Saat Megawati Singgung Golkar, PAN, dan PKB: Kalau Mau Ikut Boleh, Nggak Ikut Juga Tidak Apa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya dalam acara puncak Peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, hari ini. Megawati, dalam pidatonya, turut menyapa tiga partai mitra politiknya, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Selain itu, dalam acara tersebut hadir pula pimpinan tiga partai lainnya. Mereka adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Megawati menyebut ketiga partai inilah yang masih menimbang-nimbang ihwal rencana ikut serta di gerbong kerja sama politik PDIP.

“Kalau di sini ada 3 (Golkar, PAN, PKB), itu yang saya bilang yaa katakan lagi ‘Aah mikir-mikir dulu dah’,” kata Megawati di Stadion GBK, Sabtu, 24 Juni 2023.

Pernyataan Mega itu lantas disambut sorak sorai dari para peserta acara. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid turut tertawa mendengarnya.

Mega menjelaskan, dirinya menyerahkan keputusan itu kepada para parpol tersebut. “Saya bilang ndak papa mau ikut boleh, endak ikut ya ndak papa. Betul ndak?” kata Presiden RI ke-5 itu.

PDIP bersama PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo sudah bersepakat menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Mega mengingatkan bahwa sedianya PDIP bisa mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri.

Kendati demikian, Mega menyebut PDIP mengedepankan semangat gotong royong. Sehingga, PDIP terbuka jika partai lain hendak bergabung ke gerbongnya dan mengusulkan sosok cawapres jika sudah meneken kerja sama politik.

“Sebetulnya boleh bawa capres cawapres sendiri. Tapi saya membuka pintu karena apa? Karena sifat kita kekeluargaan dan gotong royong,” kata Mega.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut menyampaikan pidato dalam acara puncak Bulan Bung Karno. Dalam pidatonya, Puan menyapa bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan menyebut Ganjar sebagai sosok yang istimewa baginya.

“Last but not least, yang terakhir, tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, capres PDIP Ganjar Pranowo,” kata Puan diiringi sorak sorai peserta acara, Sabtu, 24 Juni 2023.

Mulanya, Puan menyampaikan salam hormatnya kepada para tamu yang hadir dalam acara puncam Bulan Bung Karno. Di antaranya kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para Ketua Umum parpol, pengurus PDIP wilayah, dan yang terakhir, Ganjar Pranowo.

Puan, dalam pidatonya, turut mengajak puluhan ribu peserta di Stadion GBK untuk bergerak maksimal memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. “Kita bukan untuk sekadar berkumpul, meramaikan kegiatan, kita berkumpul untuk menang,” kata Puan.

