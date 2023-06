Tampil Akrab dengan Ganjar Pranowo, Puan: Paling Istimewa Buat Saya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memberikan pidato dalam acara puncak peringatan Bulan Bung Karno yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, hari ini. Dalam pidatonya, Puan menyapa bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan menyebut Gubernur Jawa Tengah itu sebagai sosok yang istimewa baginya.

“Last but not least, yang terakhir, tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, capres PDIP Ganjar Pranowo,” kata Puan diiringi sorak sorai peserta acara, Sabtu, 24 Juni 2023.

Mulanya, Puan menyampaikan salam hormatnya kepada para tamu yang hadir dalam acara puncak Bulan Bung Karno. Di antaranya kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para Ketua Umum parpol, pengurus PDIP wilayah, dan yang terakhir, Ganjar Pranowo.

Puan, dalam pidatonya, turut mengajak puluhan ribu peserta di Stadion GBK untuk bergerak maksimal memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. “Kita bukan untuk sekadar berkumpul, meramaikan kegiatan, kita berkumpul untuk menang,” kata Puan.

Ketua DPR RI itu turut melontarkan pujian terhadap Presiden Jokowi. Menurut Puan, kemenangan PDIP telah melahirkan seorang pemimpin bangsa yang tak hanya dicintai rakyat, melainkan juga dihormati dunia.

“Kader terbaik PDIP, Presiden RI Jokowi. Mana tepuk tangannya untuk Jokowi?” kata Puan disambut tepuk tangan oleh peserta acara.

Usai berpidato, Puan memanggil langsung Ganjar untuk menyapa para peserta di Stadion GBK. Senada dengan Puan, Ganjar meminta para kader bekerja maksimal demi memenangkan PDIP untuk ketiga kalinya alias hattrick.

Usai memberikan sambutan, Ganjar dan Puan nampak akrab dan solid dengan bergandengan tangan. Sembari bergandengan, Ganjar dan Puan kemudian mengepalkan tangannya ke atas dan berfoto bersama di atas panggung.

