Puan-AHY Bertemu Ahad Pagi, Pengamat: Akhiri Perseturan Lama dan Buka Negosiasi Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ahad pagi, 18 Juni 2023. Pertemuan itu berlangsung setelah rombongan masing-masing partai itu selesai berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Melihat hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam, menyebut pertemuan tersebut akan membuka babak baru arah konstalasi politik Indonesia ke depan.

"Strategi politik zig-zag PDIP ini mengindikasikan kian matangnya model permainan politik Puan Maharani, yang kini berusaha memperluas spektrum kerja sama politiknya," kata Khoirul melalui keterangan resminya, Ahad 18 Juni 2023

"Puan ingin menegaskan bahwa politics is all about possibilities, dalam politik semua itu mungkin terjadi," lanjutnya.

Melalui pertemuan itu, kata Khoirul, politik rekonsiliasi yang sangat produktif untuk kematangan demokrasi Indonesia, ternyata bisa diwujudkan lewat para pemimpin politik muda seperti Puan dan AHY.

"Dengan demikian, demokrasi tidak lagi dibayangi oleh eksploitasi politik kebencian akibat dendam masa lalu," kata Khoirul.

Khoirul melanjutkan, selain membawa pesan rekonsiliasi untuk mengakhiri perseteruan lama, Puan juga tampaknya membuka ruang negosiasi dalam konteks kepentingan politik jangka pendek 2024 maupun politik jangka panjang.

"Agenda kepentingan politik jangka pendek tidak melulu terkait kemungkinan kerja sama di putaran kedua Pilpres 2024, tetapi juga dinamika demokrasi dan politik-hukum saat ini yang seolah digerakkan oleh the invisible hand di lingkaran kekuasaan yang berada di luar kontrol PDIP," kata Khoirul.

Sementara soal agenda kepentingan jangka panjang, komunikasi politik Puan-AHY ini juga bisa membuka peluang investasi politik untuk kerja sama di Pemilu 2029.

"Dimana besar kemungkinan Puan dan AHY akan menjadi tokoh sentral dalam pertarungan politik Indonesia," katanya.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini juga mengatakan, Puan-AHY yang notabene sebagai produk regenerasi kepemimpinan di kedua partai besar itu, akan menentukan arah politik masa depan Indonesia.

"Karena itu, upaya mencairkan kebekuan politik kedua partai saat ini, merupakan investasi politik yang produktif untuk menjaga agenda kepentingan jangka panjang pasca Pemilu 2024 nantinya," katanya.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bertemu di Plataran Hutan Kota, Gelora Bung Karno, Jakarta, seusai berolahraga pada Minggu, 18 Juni 2023.

Puan dan AHY saling bercengkrama dan berbincang ringan sebelum memasuki gedung utama Plataran. Puan mengaku bahwa dirinya memang berhubungan dekat dengan AHY.

"Memang akrab," ucap Puan dihadapan awak media, sambil menunjuk dirinya dan AHY, Minggu, 18 Juni 2023.

Sedangkan AHY hanya melempar senyum mendengar pernyataan Puan itu.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | TIKA AYU

