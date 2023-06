Lestari Dorong Gerak Bersama Semua Pihak Atasi Kasus TPPO

Iklan

INFO NASIONAL – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan perlunya gerak bersama para pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum dalam penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dihadapi para pekerja migran Indonesia (PMI).

"Sindikat TPPO yang dibekingi oknum aparat keamanan ini merupakan kondisi yang tidak main-main. Bersyukur saat ini ada Satgas TPPO, peran semua pihak sangat diharapkan," ujarnya saat diskusi daring bertema “Perlindungan TKI Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 14 Juni 2023.

Menurut Lestari, TPPO bukan kriminalitas biasa, melainkan kejahatan kemanusiaan. Sementara konstitusi telah mengamanatkan negara untuk melindungi setiap warga negara, termasuk PMI. Namun, jumlah PMI korban TPPO masih terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berbagai peristiwa TPPO yang terjadi mestinya mendorong pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk mengedepankan aspek perlindungan.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menambahkan, TPPO merupakan kasus yang sangat kompleks karena banyak melibatkan sejumlah pihak. Sehingga, kasus ini harus diatasi secara komprehensif agar bisa dituntaskan hingga akar masalahnya.

Data yang dimiliki, harus segera dimanfaatkan sebagai dasar membuat peta permasalahan untuk mengatasi berbagai kasus TPPO yang terjadi. Kerja bersama pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, TNI hingga imigrasi, merupakan keniscayaan.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengungkapkan TPPO merupakan isu yang tidak berdiri sendiri. Pada 2017 Bank Dunia memperkirakan ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun, yang tercatat hanya 3,6 juta pekerja.

Saat ini, BP2MI memiliki 4,721 juta data PMI by name by address sebagai data dasar dalam penanganan sejumlah kasus TPPO. Dari data tersebut, lebih dari 100 ribu PMI mengalami kendala dalam bekerja di luar negeri, yang 90 persennya adalah perempuan.

Menurut Benny, negara harus berani mengakui kegagalan dalam penanganan kasus-kasus TPPO selama ini, karena kejahatan kemanusiaan ini tidak pernah tuntas dan sudah berlangsung cukup lama. Ia yakin bila para pemangku kebijakan memiliki komitmen yang kuat, pasti bangsa ini bisa mengatasi berbagai kasus TPPO.

Benny menegaskan perlu sosialisasi masif untuk mengeduksi masyarakat dan aparat penegak hukum, serta para pemangku kebijakan terkait upaya pemberantasan TPPO, agar peraturan dan UU yang ada dapat efektif melindungi PMI.

Senada, Direktur Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari berpendapat sangat dibutuhkan upaya ekstra untuk melindungi TKI baik yang bekerja di dalam dan luar negeri, bukan sekadar upaya parsial dari kementerian dan lembaga terkait.

Sementara itu, Direktur Intelijen Keimigrasian Kemenkumham RI, Brigjen Polisi R. P. Mulya mengungkapkan imigrasi tidak membuat aturan atau mengatur ketenagakerjaan yang merupakan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait.

Meski begitu, ujar Mulya, pihaknya ikut serta mencermati dokumen perjalanan yang dipakai para calon PMI. Sehingga pada kurun waktu 2017-2023, pihak imigrasi melakukan penundaan penerbitan 21.198 paspor dan mencegah keberangkatan 9.938 calon PMI.

Sedangkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes. Pol. Johanson Ronald Simamora menyatakan bahwa Kapolri sudah menginstruksikan aparatnya untuk menindak tegas sindikat dan jaringan TPPO.

Khusus Polda Jawa Tengah, pihaknya sudah melakukan pengungkapan secara masif kasus-kasus TPPO. Hasilnya, pada rentang 6-13 Juni 2023 Polda Jateng mengungkap 31 kasus TPPO dengan 38 orang tersangka.

Satu hal yang patut dicermati, Johanson melanjutkan, negara tujuan PMI bisa mengeluarkan visa kerja walaupun di paspor tertera untuk keperluan wisata. (*)