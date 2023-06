Top Nasional: PDIP Optimistis Ganjar Bakal Menang Satu Putaran, AHY Ingatkan Anies soal Penetapan Cawapres

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah hakulyakin bakal calon presiden Ganjar Pranowo akan memenangkan Pemilihan Presiden 2024 dalam satu putaran. Kemudian, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan agar Anies Baswedan segera mengumumkan calon wakil presiden atau cawapres pada Juni. Berikut ringkasannya:

1. PDIP Yakin Ganjar Pranowo Menangkan Pilpres dalam Satu Putaran

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah hakulyakin bakal calon presiden Ganjar Pranowo akan memenangkan Pemilihan Presiden 2024 dalam satu putaran. Hingga Oktober mendatang, Said menyebut Gubernur Jawa Tengah itu dijadwalkan menyambangi 65 daerah untuk sosialisasi.

Menurut Said, seluruh kader banteng juga terlibat untuk mensosialisasikan Ganjar hingga di tingkatan paling bawah. Bahkan, kata Said, kader PDIP diinstruksikan menghampiri rumah per rumah untuk menyerap aspirasi masyarakat serta mensosialisasikan Ganjar. “Saya hakulyakin dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III ini dan turun di 65 titik, kok rasa-rasanya buang-buang energi kalau sampai dua putaran. Kami yakin Ganjar satu putaran,” ujar Said di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Juni 2023.

Said mengatakan Ganjar akan menghampiri daerah-daerah tersebut pada Sabtu-Minggu mengingat masih jadi gubernur aktif. Kendati demikian, dia menyebut elektabilitas Ganjar sudah naik sekitar empat persen padahal baru menyambangi lima daerah. “Maka itu mudah bersosial bagi seorang Ganjar, dan pasti ganteng. Siapa bilang Ganjar jelek? Kan ganteng, tinggi, senyumnya luar biasa menyihir kita semua,” kata Said.

Adapun dalam hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia, misalnya, menunjukkan Ganjar Pranowo unggul dari Anies Baswedan dalam simulasi head to head. Jika melawan Anies, Ganjar memperoleh suara sebesar 51 persen dan Anies sebesar 34,5 persen. Kendati demikian, simulasi head to head itu menunjukkan suara Ganjar kalah dari bacapres Prabowo Subianto. Jika Ganjar melawan Prabowo, Ganjar mendulang suara sebesar 39,3 persen dan Prabowo sebesar 50,5 persen.

Survei Indikator digelar melalui wawancara telepon pada 26-30 Mei 2023 menggunakan metode random digit dialing (RDD). Ada 1.230 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei ini kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.



Jokowi Puji Ganjar dalam Acara Rakernas

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi melontarkan pujian kepada Ganjar saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Rakernas III PDIP di Sekolah Partai pada Selasa, 6 Juni 2023 lalu. Pernyataan Jokowi ini kemudian viral di media sosial.

Jokowi, yang pada saat itu mengenakan kemeja batik berwarna merah, memuji Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang bisa membawa Indonesia jadi negada maju. “2024, 2029, 2034, itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin, di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti, itu bisa dilakukan,” kata Jokowi.

RI 1 itu turut memuji gaya komunikasi Ganjar dengan rakyat. Menurut Jokowi, Ganjar punya gaya komunikasi yang renyah. Bahkan, Jokowi mengibaratkan Ganjar sebagai sebuah produk yang lengkap “Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya. Komunikasi dengan rakyat, saya melihat, saya bolak-balik, tidak tahu ribuan kali saya dengan beliau, dengan rakyat juga enak, 'renyah' gitu. Tidak kayak saya, kurang luwes kadang-kadang,” kata Presiden.



2. AHY Ingatkan Anies Segera Umumkan Cawapres Bulan Ini

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan agar Anies Baswedan segera mengumumkan calon wakil presiden atau cawapres pada Juni ini. Menurut AHY, dirinya sudah memberikan tenggat waktu untuk Anies menentukan cawapres pada bulan tersebut.

"Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni, waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi. Kalau kita mau sukses, jadi Indoneisa besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan. Jadi kalau kami menyampaikan timeline, kami mengharapkan ada progres yang lebih berarti," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Rabu, 7 Juni 2023.