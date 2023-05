Setjen MPR Raih Penghargaan BKN Award 2023

Iklan

INFO NASIONAL - Sekretariat Jenderal Majelis Pemusyarawatan Rakyat (MPR) RI meraih penghargaan BKN Award Tahun 2023. Penghargaan yang diraih MPR untuk tiga kategori non kementerian tipe kecil.

Diantaranya, peringkat ke-2 dalam kategori Implementasi Penerapan Kinerja Non Kementerian Tipe Kecil; peringkat ke-5 pada kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT Non Kementerian Tipe Kecil; dan peringkat ke-5 pada kategori Pengembangan Kompetensi Non Kementerian Tipe Kecil. Setjen MPR juga meraih penghargaan atas Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan penghargaan itu bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian BKN Tahun 2023 di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa, 30 Mei 2023. Kegiatan bertema “Talent Management 2023: Smart, Agile, and Empathy” ini dilaksanakan secara luring dan daring.

Agenda utama kegiatan ini adalah penyampaian implementasi manajemen talenta ASN menuju World Class ASN 2024 dan pengumuman penerima BKN Award Tahun 2023. Pelaksana tugas Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI, Siti Fauziah, SE, MM, mengaku bangga Setjen MPR RI memperoleh apresiasi dari BKN dalam bentuk BKN Award 2023.

Keberhasilan ini merupakan wujud dari capaian prestasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. “Kedepan, penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Setjen MPR diharapkan akan semakin berkualitas dengan melahirkan ASN yang semakin profesional dan mampu menerapkan dan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis elektronik melalui teknologi informasi,” kata dia.

Siti Fauziah mengatakan, penghargaan BKN Award 2023 ini mendorong Setjen MPR untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan ASN. BKN diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional kembali memberikan penghargaan bagi instansi pusat dan instansi daerah melalui BKN Award 2023.

Penghargaan diberikan kepada instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing. Untuk kategori instansi pemerintah yang dinilai meliputi Instansi Pusat, yakni terdiri dari Kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan Instansi Daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, serta pemeerintah kabupaten/kota.

Adapun penilaian BKN Award 2023 dibagi menjadi 3 kategori, yaitu, pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi ASN dan pemanfaatan sistem informasi. Ketiga, kategori special mention, yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN.

Ini merupakan tahun kesembilan sejak BKN Award diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN. Pemberian BKAN Award diharapkan menjadi pemacu peningkatan kualitas pengeloaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit. (*)