Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Selandia Baru Bahas Peningkatan Perdagangan

Iklan

INFO NASIONAL - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertemu Menteri Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Selandia Baru Damien O’Connor di Detroit, Amerika Serikat, pada Kamis, 25 Mei 2023.

Dalam kesempatan itu, Mendag Zulkifli menyampaikan keseriusan Indonesia untuk meningkatkan komitmen perdagangan Indonesia dengan Selandia Baru di bawah payung Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN, Australia, dan Selandia Baru (AANZFTA). Ia pun berharap protokol kedua untuk mengamendemen AANZFTA dapat segera diselesaikan dan ditandatangani. Hal tersebut disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat

“Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam penyelesaian peningkatan kerja sama AANZFTA. Ditandatanganinya Protokol Kedua untuk Mengamendemen AANZFTA pun menjadi salah satu capaian prioritas ekonomi Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023. Untuk itu, Indonesia mengharapkan peningkatan kerja sama AANZFTA dapat segera terwujud,” ujarnya.

Peningkatan AANZFTA, Mendag melanjutkan, untuk lebih memfasilitasi dan memberikan manfaat bagi sektor bisnis. Peningkatan juga menjadi penting sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan-tantangan yang dapat muncul di masa mendatang.

Selain membahas peningkatan AANZFTA, Mendag Zulkifli dan Menteri Damien O’Connor juga membicarakan tentang kerja sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Baca Juga: Zulkifli Hasan dan Nishimura Yasutoshi Bahas Peningkatan Kerja Sama

Mendag mengatakann, Indonesia mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas, adil, terbuka, dan saling terhubung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Saya juga mendukung agar IPEF memiliki capaian konkret sebagai bukti kepada konstituen bahwa IPEF memberikan manfaat nyata.”

Indonesia resmi bergabung dengan IPEF pada 27 Mei 2022. Peluncuran Bersama IPEF dan Pertemuan Para Menteri dilaksanakan pada 23 Mei 2022 di Tokyo, Jepang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Damien O’Connor mengatakan bahwa Selandia Baru berharap forum APEC dapat semakin relevan dan menjadikan sinergi APEC, IPEF, dan AANZFTA semakin baik untuk meningkatkan kerja sama.

Ia pun mengharapkan agar kerja sama dengan Indonesia juga dapat berkembang, khususnya di bidang peternakan. Isu yang diutarakan meliputi kerja sama penanganan penyakit mulut dan kuku serta kerja sama peternakan sapi perah. Diangkat juga mengenai penerbangan langsung Bali—Auckland yang semakin menghubungkan kedua negara.

Sementara itu, Indonesia meminta dukungan Selandia Baru terkait mekanisme pendanaan unit pendukung untuk Perjanjian Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).

Pertemuan antara Mendag Zulkifli Hasan dan Menteri Damien O’Connor berlangsung di sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan dari Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministers Responsible For Trade/APEC MRT), 25–26 Mei 2023.

Adapun total perdagangan Indonesia dan Selandia Baru pada 2022 mencapai US$ 2,1 miliar. Ekspor Indonesia sebesar US$ 731,9 juta dan impor Indonesia US$ 1,4 miliar. Sedangkan pada Januari—Maret 2023, total perdagangan Indonesia dan Selandia Baru tercatat sebesar US$ 453,8 juta, dengan nilai ekspor Indonesia sebesar US$ 166,4 juta dan impornya sebesar US$ 287,4 juta.

Pada 2022, komoditas ekspor utama Indonesia ke Selandia Baru antara lain bungkit minyak nabati, batu bara, aparatus untuk TV, kayu, serta kertas toilet, tisu, dan sejenisnya. Adapun komoditas impor utama Indonesia dari Selandia Baru antara lain susu dan krim, mentega, kasein dan kaseinat, keju dan dadih susu, serta tepung. (*)