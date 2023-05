PNM Mendapatkan Penghargaan di Ajang BRI Excellence Award

Iklan

INFO NASIONAL – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memenangkan 3 penghargaan dari 5 kategori di ajang BRI Excellence Award (BEA). Penghargaan itu yakni Best Employee Bisnis, Best Employee Support, Best Unit Kerja.

Menurut Sunarso, CEO BRI Group, sudah menjadi tugas perusahaan dalam menyediakan ‘lapangan’ untuk kompetisi, aturan main yang sehat, management system yang jelas, dan menyediakan rewards atau penghargaan. Upaya tersebut telah dilakukan dengan diadakannya BEA atas performa tahun 2022 pada 12 Mei 2023 lalu di Menara BRILiaN.

Program tahunan ini memiliki beberapa kategori penghargaan yakni; Best Employee, Best Unit Kerja, Best Data Quality Awareness, Best Service & Operasional, dan Best Culture. Terdapat beberapa kriteria dalam penjurian di antaranya bagaimana internalisasi nilai AKHLAK, peningkatan performa kerja, dan bagaimana kultur perusahaan dapat tercermin dalam kinerja pekerjaan.

Sementara itu, para pemenang dari berbagai daerah didatangkan ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Tersebar di 62 cabang se-Indonesia, PNM Cabang Padang berhasil memenangkan Best Unit Kerja. Sementara Yuni Andriyani, Account Officer (AO) dari Unit Caringin, PNM Cabang Garut, berhasil meraih penghargaan Best Employee Bisnis. Sedangkan Meliana, FAO Unit Salopa, PNM Cabang Tasikmalaya, meraih penghargaan Best Employee Support. Mereka semua berkontribusi dalam pencapaian PNM menuju 14 juta nasabah.

Arief Mulyadi, Direktur Utama PNM pun mengapresiasi Yuni dan Meliana. “Walaupun baru lulusan SMA dan memiliki keterbatasan akses tetapi mereka masih dapat berprestasi dan prestasinya-pun tidak main-main.”

Sekitar 69.000 Insan PNM tersebar di seluruh Indonesia. PNM selalu aktif dalam memperhatikan pengembangan soft skill dan hard skill setiap Insan PNM. Pelatihan tidak hanya dilakukan untuk para nasabah saja, tetapi SDM perusahaan. Kegiatan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan) yang dilakukan setiap minggu oleh AO dan para Ibu Nasabah juga berdampak sirkuler. Edukasi dan sosialisasi dari AO untuk Ibu Nasabah juga secara tidak langsung banyak melatih soft skill muda-mudi ini. Seperti meningkatnya communication skill, public speaking, dan negotiation skill.(*)