PSI Calonkan Komika Mongol, Ade Armando hingga Badai Kerispatih sebagai Caleg

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha membeberkan sejumlah nama bakal calon legislatif untuk DPR RI yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Jakarta Pusat, Ahad, 14 Mei 2023. Mereka antara lain Ade Armando, komedian Roni Immanuel alias Mongol, hingga musisi Badai Kerispatih. Selain itu juga dia sendiri dan Dea Tunggaesti. Giring juga mengungkap purnawirawan turut dicalonkan oleh PSI, namun tidak menyebutkan namanya.

“Yang pastikan ada bro Badai Kerispatih, terus ada bro Mongol juga dan ada beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan, tapi tunggu tanggal mainnya aja,” kata Giring kepada awak media di depan kantor KPU, 14 Mei 2023.

Badai akan mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VI. Kemudian Mongol akan mewakili Sulawesi Utara. Sementara Giring akan mewakili Jawa Barat I, Ade Armando maju untuk DKI Jakarta II, adapun Dea Tunggaesti maju untuk Jawa Tengah V.

“Hari ini kami mendaftarkan 580 bacaleg untuk DPR RI, yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Pak Jokowi,” kata Giring Ganesha.

Giring menargetkan PSI meraup 15 juta suara di Pemilu 2024. Ia optimistis bisa mencapai target tersebut. Sebab, kata dia, bacaleg PSI akan menjawab aspirasi masyarakat seperti Joko Widodo.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

PSI berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang pondasinya sudah diletakkan oleh Jokowi, dan memastikan setiap uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik.

“Jokowi tidak hanya seorang tokoh negarawan indonesia, Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua Indonesia hebat, Indonesia maju dan membanggakan, itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme, Jokowi _is me_, Jokowi _is_ PSI,” kata Giring.

Pilihan Editor: Gibran Hadir di Pendaftaran Bacaleg PSI di Solo