PSI Daftarkan 580 Bacaleg ke KPU, Targetkan 15 Juta Suara

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendaftarkan para bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hari ini, Ahad, 14 Mei 2023, dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Giring Ganesha.

“Hari ini kami mendaftarkan 580 bacaleg untuk DPR RI, yang siap melanjutkan kerja-kerja baik dari pemerintahan Pak Jokowi. PSI tegak lurus bersama Pak Jokowi,” kata Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, di Kantor KPU RI, Ahad, 14 Mei 2023, dalam keterangan resminya.

Giring mengungkapkan partainya menargetkan 15 juta suara di pemilu 2024. Ia menuturkan optimistis bisa mencapai target tersebut. Sebab, kata dia, bacaleg PSI akan menjawab aspirasi masyarakat seperti Joko Widodo.

PSI berjanji akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang pondasinya sudah diletakkan oleh Jokowi, dan memastikan setiap uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik.

“Jokowi tidak hanya seorang tokoh negarawan Indonesia, Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua Indonesia hebat, Indonesia maju dan membanggakan, itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme, Jokowi is me, Jokowi is PSI,” kata Giring.

Perihal keterwakilan perempuan di tingkat DPR RI, Giring mengatakan sudah melebihi 30 persen seperti yang disyaratkan undang-undang. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor sebagai anggota legislatif.

“Karena kami berkeyakinan, kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi,” kata Giring.

Pada kesempatan yang sama, Giring mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PSI dari semua tingkatan atas kerja kerasnya, sehingga dapat mendaftarkan bacaleg dari tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

“PSI juga berterima kasih kepada KPU RI dan seluruh jajajarannya di seluruh indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami partai politik,” tutur Giring.

