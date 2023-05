Tantangan Semakin Kompleks, Jokowi: Visi ASEAN 2045 Tak Boleh Biasa-biasa Saja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan visi ASEAN 2045 harus lebih adaptif dan tidak boleh biasa-biasa saja. Presiden Jokowi mengajak pemimpin ASEAN untuk dapat tranformatif dengan kondisi di kawasan yang semakin kompleks.

"Visi ASEAN 2045 harus lebih adaptif dan looking forward, tidak boleh business as usual. Dalam diskusi hari ini kita harus dapat mengelaborasi pemikiran yang out of the box, dan transformatif," ujar Presiden Jokowi dalam pembukaan ASEAN Leaders’ Interface with High-Level Task Force on ACV dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 10 Mei 2023.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyatakan mengapresiasi kerja keras anggota high level task force dalam setahun terakhir ini. Jokowi mengatakan high level task force memiliki peran yang sangat krusial dalam mengidentifikasi tantangan di kawasan ASEAN. Dia meminta semuanya harus dipersiapkan hingga dampak terburuk sekalipun.

"We have to prepare for the worst but remain hoping for the best (kita harus bersiap untuk yang terburuk tetapi tetap berharap yang terbaik),” kata Jokowi.

Selain berperan mengidentifikasi tantangan dan peluang jauh ke depan, menurut Jokowi peran high level task force juga untuk memastikan kontribusi ASEAN bagi kemajuan kawasan dan dunia.

Dalam forum tersebut para Pemimpin ASEAN juga mendukung adanya ASEAN Leaders’ Statement on the Development of the ASEAN Community’s Post-2025 Vision sebagai bagian dari proses pengembangan visi ASEAN Pasca-2025.

"Dengan adanya pengesahan tersebut, maka diharapkan proses penyusunan ASEAN Pasca-2025 akan diperkuat dan memastikan bahwa visi ASEAN Pasca-2025 sesuai dengan yang direncanakan," kata Jokowi.

