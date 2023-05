Prabowo Gencar Temui Senior TNI Usai Ganjar Capres PDIP, Apa Kata Wiranto sampai Hendropriyono?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Ganjar Pranowo ditetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Capres usungan PDIP, Capres Gerindra Prabowo Subianto tampaknya gencar melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh militer.

Belum lama ini Menteri Pertahanan atau Menhan itu dilaporkan bersua dengan Jenderal TNI (Purn) Wiranto pada Senin, 1 Mei 2023. Sebelumnya, pada Selasa, 25 April 2023, Prabowo juga menyempatkan bertandang dengan sesepuh TNI lainnya, antara lain Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, dan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Lantas apa yang dibicarakan Prabowo Subianto bersama sejumlah tokoh senior TNI ini?

1. Prabowo Subianto temui Widodo Adi Sutjipto

Prabowo Subianto mengunjungi Widodo Adi Sutjipto pada Selasa, 25 April 2023. Kedatangan Menhan disambut hangat oleh pensiunan TNI itu. Prabowo bahkan mencium tangan seniornya di kemiliteran ini. Dalam pertemuan silaturahmi lebaran tersebut, Widodo juga mendoakan Prabowo senantiasa meraih kesuksesan.

“Tak dongakno awakmu (Saya doakan kamu),” kata Widodo dalam siaran pers Partai Gerindra.

2. Prabowo Subianto kunjungi Hendropriyono

Setelah mengunjungi Widodo, Prabowo kemudian mengunjungi Hendropriyono di kediamannya pada hari yang sama. Ketum Gerindra itu sampai di kediaman Hendropriyono sekitar pukul 13.00 WIB. “Mohon maaf lahir batin,” ucap Prabowo kepada Hendropriyono.

Menurut siaran pers Gerindra, dalam kunjungan silaturahmi tersebut keduanya berbincang mengingat masa-masa ketika masih aktif sebagai prajurit TNI. Hendropriyono tercatat pernah bertugas bersama Prabowo di pasukan elite Kopassus. Tokoh senior TNI itu turut mendoakan kesuksesan untuk Prabowo.

“Saya dan teman-teman senior berdoa supaya selalu sukses dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia. karena Pak Prabowo orang yang penuh inisiatif dan punya pemikiran yang out of the box,” tutur Hendropriyono.

3. Prabowo Subianto datangi Try Sutrisno

Pada hari yang sama masih dalam momen lebaran tersebut, Prabowo Subianto juga menyempatkan datang ke kediaman Try Sutrisno. Kunjungan itu dianggap Prabowo sebagai tradisi yang baik. Apalagi Try Sutrisno merupakan pimpinannya masa dulu sekaligus sesepuhnya di kemiliteran.

“Alhamdulillah, saya diterima lebaran dengan Pak Try Sutrisno. Sesepuh kita, mantan pimpinan kita. Saya kira ini suatu tradisi yang baik,” ungkap Menhan Prabowo ketika bersilaturahmi ke Jenderal Try Sutrisno.

“Kedatangan Menhan Prabowo kesini saya tanggapi dengan sifat dan rasa serta hubungan kekeluargaan khususnya dalam rangka Hari Raya Idulfitri. Rakyat Indonesia itu harus tetap kompak, solid, bersatu,” pesan Try Sutrisno.

4. Prabowo Subianto bertandang ke kediaman Agum Gumelar

Prabowo juga bersilaturahmi ke kediaman Agum Gumelar di Panglima Polim Kebayoran, Jakarta. Kedatangan Menhan rupanya sudah ditunggu Agum di depan pintu. Seraya menghampiri dan memeluk seniornya itu, Prabowo menyampaikan permintaan maaf.

“Maaf lahir batin, pak,” ucap PPrabowo

Agum lantas mengajak Prabowo dan rombongan masuk ke dalam rumah. Duduk berdampingan dengan Agum di ruang tamu, Prabowo tampak berbincang-bincang sejumlah hal. Termasuk mengenai agenda dan kegiatan keluarga selama lebaran Idul Fitri.

“Baru dari Bandung, Pak?” tanya Prabowo.

“Lebaran hari pertama habis salat, langsung ke Bandung,” jawab Agum.

5. Wiranto berkunjung ke kediaman Prabowo

Prabowo pada Senin 1 Mei 2023 menerima kunjungan eks Panglima ABRI Wiranto. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengisyaratkan bahwa dirinya dan Wiranto memiliki hubungan yang baik. Secara tak langsung dia menepis tuduhan hubungan keduanya tidak baik.

“Ini kunjungan historis, bersejarah dan akan dicatat serta ini akan membawa dampak positif bagi semua. Kita tetap bersatu, saya haturkan terima kasih untuk dorongan moril dari bapak. Ini energi booster bagi saya, jiwa raga kita untuk bangsa dan negara," kata Prabowo kepada Wiranto di kediamannya Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Senin, 1 Mei 2023.

Prabowo menyebut kedatangan Wiranto adalah kunjungan istimewa. Menurut Menha hanya orang yang ingin jadi sahabat sejati yang datang ke kediamannya di Hambalang, karena jarak tempuhnya yang cukup lumayan jauh. Wiranto juga memuji Prabowo karena kegigihannya partai yang didirikannya itu menjadi partai besar dan berada di papan atas konstelasi perpolitikan nasional.

Bahkan, Wiranto mengaku condong untuk mendukung Gerindra lantaran partai tersebut menghormati dan menghargai para pendiri bangsa. “Itulah kemudian saya mendorong Prabowo dan teman-teman dari Gerindra untuk teruslah maju untuk membawa negeri ini pada suasana politik yang sehat,” kata Wiranto.

