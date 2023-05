Ganjar Pranowo Dijadwalkan Kunjungi Rumah Lahir Sukarno dan Rumah Tjokroaminoto di Surabaya

TEMPO.CO, Surabaya-Calon Presiden Ganjar Pranowo dijadwalkan berkunjung ke Surabaya, Sabtu, 6 Mei 2023. Kunjungan Ganjar ke Surabaya merupakan bagian dari rangkaian kegiatan safari politik ke Provinsi Jawa Timur. Di Kota Pahlawan, Gubernur Jawa Tengah itu dijadwalkan mendatangi sejumlah titik acara.

Pada Sabtu pagi Ganjar akan menghadiri rapat konsolidasi PDI Perjuangan se-Jawa Timur di Hotel Shangrila, Jalan Mayjen Sungkono. Setelah itu dilanjutkan peresmian Posko Pandegiling di Jalan Pandegiling.

"Berikutnya, diperkirakan jam 12.00 WIB, Mas Ganjar di Balai Pemuda Jalan Gubernur Suryo. Disambut Wali Kota Eri Cahyadi untuk bertemu para pelaku UMKM, kaum milenial dan warga masyarakat,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 4 Mei 2023.

Setelah dari Balai Kota Surabaya, Ganjar Pranowo mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno di Jalan Pandean Gang 4 No. 40, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng. Berlanjut kemudian ke rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Jalan Peneleh VII No. 29-31, Kelurahan Peneleh.

Rumah Tjokro diketahui pernah menjadi tempat indekos Sukarno. "Mas Ganjar akan napak tilas Bung Karno di tempat kelahiran Sang Proklamator dan rumah indekos peninggalan Pak Tjokro,” kata Adi.

Kunjungan Ganjar ini yang pertama kali di Surabaya sejak ditetapkan sebagai calon presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, 21 April lalu. "Tentu saja saja kehadiran Mas Ganjar akan menjadi suntikkan semangat bagi kader-kader PDI Perjuangan di Surabaya, relawan, warga masyarakat,” kata Adi.

PDIP Surabaya telah mendirikan posko-posko gotong royong “Ganjar Presiden” di kampung-kampung padat penduduk. “Ini menindaklanjuti perintah harian Ibu Megawati Sukarnoputri pada saat penetapan Mas Ganjar sebagai Calon Presiden RI 2024,” kata Adi.

