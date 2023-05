Muhaimin Akan Temui SBY Malam Ini, Demokrat: Silaturahmi dan Komunikasi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar akan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam agenda silahturahmi kebangsaan tepat di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, pada Rabu, 3 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 WIB.

SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai tidak sendiri menyambut PKB, ia didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Lalu Sekjen Teuku Riefky, Bendum Renville Antonio dan jajaran pengurus teras lainnya.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut Pertemuannya dengan Muhaimin Bakal Bahas Koalisi Besar

Sedangkan rombongan PKB, Selain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, juga ada Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Wakil Ketua Umum (Waketum) Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi Cucun Ahmad Samsurijal, dan Sekretaris Dewan Syuro KH Saifullah Ma’shum.

X

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pertemuan ini merupakan silahturahmi kebangsaan, bagian tradisi yang baik. Apalagi kata Herzaky, Demokrat dan PKB adalah parpol yang memiliki hubungan historis yang baik.

"Memiliki banyak kesamaan pandangan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Herzaky berpikir dalam tujuh bulan lagi, proses pemilu Indonesia masuk masa kampanye. Sehingga menurutnya, perlu komitmen bersama untuk menghindari gesekan antar anak bangsa dan polarisasi.

"Apalagi ada upaya pihak tertentu untuk terus membentur-benturkan satu sama lain demi memenangkan pemilu," katanya.

Maka dari itu kata Herzaky, Demokrat dan PKB terus menjalin silaturahmi dan komunikasi, sebagai modal penting menjaga kohesi kebangsaan demi terwujudnya pemilu yang demokratis.

"Serta bebas dari intervensi, intimidasi, dan kecurangan,” tutup Herzaky.

Sebelumnya Demokrat juga dapati kunjungan dari Golkar pada Sabtu, 29 April lalu. Kunjungan itu langsung diikuti para petinggi partai. Dari Golkar ada Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga jajaran petinggi Partai Golkar.

Dalam pertemuan tersebut Airlangga menyampaikan bahwa kemenangan pemilu bukan the Winners takes all. "Ke depan Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner takes it all," kata Airlangga dalam konferensi pers bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selepas pertemuan.

Airlangga maksud soal the Winners takes it all adalah kondisi Indonesia sebenarnya beberapa kali berada di persimpangan jalan. Contohnya di tahun 1965-1966.

Persimpangan jalan ini pula yang disampaikan SBY dalam pertemuan. "Antara ideologi kiri dan kanan yang mengakibatkan konflik horizontal," kata Airlangga.

Tahun 1998, ada lagi persimpangan jalan antara kekuasaan yang perlu dibatasi dan tidak perlu yang akhirnya memicu konflik horizontal di masyarakat. Lantas, Airlangga mengklaim tahun depan Indonesia menghadapi persimpangan jalan lagi, apakah menjadi negara maju atau justru terjebak dalam middle income trap.

Indonesia pun, kata Airlangga, punya keuntungan yaitu bonus demografi sampai 2038. Maka singkat cerita, Airlangga menyebut persimpangan jalan ini harus dilalui bersama. "Tidak bisa satu partai kerja atau partai yang nanti kerja sendirian itu tidak bisa," kata dia.

Sebab, upaya menuju negara maju butuh instrumen hukum di DPR. Sehingga, Golkar menawarkan adanya kekuatan mayoritas di DPR yang nantinya membantu pemerintah. "Minimal 70 persen. Oleh karena itu saya menawarkan Partai Golkar, kita ini dari sekarang supaya nanti kita tidak dalam kagetan," kata dia.

Oleh sebab itu, kata Airlangga, Golkar sebagai salah satu bahwa Indonesia sebenarnya beberapa kali berada di persimpangan jalan. Contohnya di tahun 1965-1966. Persimpangan jalan ini pula yang disampaikan SBY dalam pertemuan. "Antara ideologi kiri dan kanan yang mengakibatkan konflik horizontal," kata Airlangga.

Tahun 1998, ada lagi persimpangan jalan antara kekuasaan yang perlu dibatasi dan tidak perlu yang akhirnya memicu konflik horizontal di masyarakat. Lantas, Airlangga mengklaim tahun depan Indonesia menghadapi persimpangan jalan lagi, apakah menjadi negara maju atau justru terjebak dalam middle income trap.

Indonesia pun, kata Airlangga, punya keuntungan yaitu bonus demografi sampai 2038. Maka singkat cerita, Airlangga menyebut persimpangan jalan ini harus dilalui bersama. "Tidak bisa satu partai kerja atau partai yang nanti kerja sendirian itu tidak bisa," kata dia.

Pemenang pemilu ingin bekerja sama dengan partai lainnya. "Mari kita kerja bareng-bareng, kita berbeda hanya nanti tanggal 14," kata dia. Tanggal 14 yang dimaksud yaitu jadwal Pemilu Serentak 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Muhaimin Bertemu SBY Malam Ini, PKB: Dalam Rangka Lebaran dan Diskusi soal Kebangsaan