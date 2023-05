Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea Siap Dukung All Out Ganjar Pranowo, Ini Profil Komisaris Utama PT PP (Persero)

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI sebut akan mendukung maksimal Ganjar Pranowo sebagai calon presiden alias Capres 2024. Hal ini disampaikan Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea di depan kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jakarta Selatan, Senin, 1 Mei 2023.

“Konfederasi buruh terbesar di Indonesia akan all out mendukung pak Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out mendukung Ganjar Pranowo,” kata Andi.

Andi membeberkan alasan KSPI mendukung Ganjar lantaran melihat Gubernur Jawa Tengah itu sebagai pemimpin yang mau menerima aspirasi, menemui, dan berani berdialog dengan buruh. Pihaknya memastikan dukungan ini terlepas dari keputusan Partai Buruh yang belum menentukan akan mendukung capres tertentu.

Profil Andi Gani Nena Wea

Andi Gani Nena Wea merupakan putra Jacob Nuwa Wea yang jadi pengurus PDIP dan mantan Menteri Tenaga Kerja atau Menaker era Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, ia dikenal sebagai loyalis Joko Widodo atau Jokowi sejak presiden itu merintis karier politik dari Solo sebagai Wali Kota Solo.

Secara aktif Andi Gani turut menggalang dukungan dari buruh saat Jokowi maju menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Pemilihan Presiden atau Pilpres dua periode. Dia bahkan sempat diminta bergabung dalam jajaran Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Namun kala itu Andi Gani memilih tetap jadi Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan atau PT PP (Persero) tbk, membantu Jokowi di bidang infrastruktur.

Pria kelahiran Jakarta, 5 Oktober 1975 itu pertama kali diangkat dalam jajaran Dewan Komisaris PP sebagai Komisaris Independen sejak 21 Mei 2015. Usianya 39 tahun kala itu dan menjadikannya Komisaris Utama BUMN termuda. Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 pada 29 April 2016, dia lalu diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Pada April 2022, Andi Gani kembali ditetapkan kembali dengan jabatan yang sama seperti sebelumnya.

Sebelumnya, Andi Gani dipercaya sebagai Senior Advisor di PT Leyland International Tbk pada 2003 hingga 2011, dia juga jadi Direktur PT BPS Energy periode 2003 sampai 2008. Andi juga dikenal sebagai Presiden KSPSI sejak 2012 sampai sekarang. Selain itu, dia adala Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI, juga pada 2012 hingga kini.

Mengutip laman spsibekasi.org, Andi Gani terpilih menjadi Presiden Asean Trade Union Council (ATUC) 2023-2026 dalam gelaran ATUC General Assembly yang berlangsung pada 18-19 Februari 2023 di Hotel Pullman Jakarta. Dia mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan konfederasi Singapura, Kamboja, Thailand, Vietnam, Filipina dan beberapa negara anggota ATUC lainnya.

Perusahaan pemilik aplikasi investasi saham dan reksadana online, Ajaib Group juga mengangkat Andi Gani Nena Wea sebagai Komisaris Utama. Ini berkat kiprahnya di beberapa perusahaan yang dia pimpin sebelumnya hingga sekarang. Terbaru, dia terpilih kembali menjadi Presiden Komisaris PT PP Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST, pada Rabu, 12 April 2023. Terpilihnya Andi Gani sebagai Presiden Komisaris ini merupakan tahun ke-9 dirinya menduduki jabatan itu sejak Mei 2015.

