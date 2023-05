Soal Potensi Bersaing dengan Prabowo di Pilpres 2024, Sandiaga Uno Enggan Berandai-andai

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno enggan berkomentar banyak ihwal potensi persaingan dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024. Sandiaga mengatakan tidak mau berandai-andai. Dia akan melihat langkah-langkah ke depan setelah mundur dari partai berlambang kepala burung garuda tersebut.

"Beliau (Prabowo) tokoh yang sangat saya kagumi. Saya banyak belajar dari beliau," kata Sandiaga kepada wartawan usai acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Kantor Kemenparekraf, Selasa sore, 2 Mei 2023.

"Tentunya dalam melangkah untuk memberikan kontribusi kepada bangsa, kami tidak mematok-matok, berandai-andai, tapi kami jalani penuh keistiqomahan," tutur dia.

Adapun ihwal alasannya mundur dari Gerindra, Sandiaga mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan melalui pemikiran panjang dan diskusi. Dia menilai Partai Gerindra sudah memiliki posisi yang lebih kuat. Begitu pula dengan Prabowo yang menurutnya sudah lebih meningkat.

"Ada tugas-tugas lain yang menanti saya, di mana saya sebagai kontestan Pemilu 2019 lalu, saya bawa pada suatu kesadaran baru," kata Sandiaga.

"Mudah-mudahan bisa memberi kebermanfaatan yang lebih. Seperti yang ulama sampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat," ujar dia.

Lebih jauh, Sandiaga berharap keterlibatann dirinya dalam pesta demokrasi tahun depan bisa memberikan kontribusi terhadap demokrasi yang sejuk, mempersatukan, dan mempercepat pembangunan. Dia menilai, arah pembangunan Indonesia sudah sangat baik.

"Mari kita lakukan percepatan-percepatan, sehingga realisasi dari Indonesia maju bisa segera kita hadirkan," kata dia.

Seperti diketahui Sandiaga pamit dari Partai Gerindra pada akhir April lalu. Dia menyampaikan hal ini setelah menyambangi rumah Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 23 April 2023.

Dalam pertemuan tertutup itu, Sandiaga Uno menyampaikan sejumlah pemikirannya sekaligus pamit dari partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut.

“Tadi saya sempat ngobrol tertutup sama Bang Dasco. Saya sampaikan beberapa pemikiran sekaligus juga kalau ada kesalahan selama ini, mudah-mudahan di momen lebaran terus mempererat silaturahim. Intinya mohon pamit,” kata Sandiaga Uno.

RIRI RAHAYU | IMA DINI SHAFIRA