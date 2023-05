Enam Tempat Pendidikan dan Pelatihan untuk SDM KAI

INFO NASIONAL – KAI terus mendorong Pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mencetak pekerja yang unggul, kompeten, dan berkualitas. Salah satu cara melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang disusun secara berjenjang dan berbasis kompetensi, yaitu mulai dari pengembangan kompetensi dasar hingga tahap pengembangan profesional.

“Pengembangan kompetensi SDM KAI melalui penyelenggaraan diklat dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang berada di bawah naungan Direktorat SDM dan Umum. Pusdiklat KAI menyelenggarakan program diklat secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal dan informal yang berkualitas, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar VP Public Relations KAI, Joni Martinus.

Pusdiklat KAI, Joni melanjutkan, memanfaatkan perkembangan teknologi digital serta menerapkan kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring dengan metode pembelajaran synchronous dan asynchronous memanfaatkan media pembelajaran EDUKAI.

“Pusdiklat KAI juga berkolaborasi antara EDUKAI dengan Udemy dan Linkedin Learning guna memperluas pengalaman belajar pekerja KAI,” kata dia.

Pusdiklat KAI memiliki enam tempat pendidikan dan pelatihan yang tersebar di wilayah kerja KAI. Berikut ulasannya.

1. Pusdiklat Ir. H. Djuanda Bandung

Beralamat di Jalan Laswi No. 23 Bandung. Selain sebagai pusat dari Pusdiklat KAI, Pusdiklat Ir. H. Djuanda juga menyelenggarakan kegiatan non railways training yaitu pendidikan dan pelatihan di luar pelatihan teknikal perkeretaapian, contohnya pelatihan leadership, keselamatan, legal, dan lain-lain.

Ketersediaan laboratorium, sport center, wisma, aula, perpustakaan, tempat ibadah, serta area yang sangat luas dan asri menjadikan Pusdiklat Ir. H. Djuanda tempat yang nyaman untuk pengembangan diri peserta didik.

Signaling, Telecommunication and Electricity Training Center

Dikenal juga dengan Balai Pelatihan Sintelis (BP-STL) berada di lokasi yang sama dengan Pusdiklat Ir. H. Djuanda Bandung. Balai pelatihan ini dikhususkan untuk bidang keahlian sinyal & telekomunikasi, teknologi informasi, dan listrik aliran atas (LAA).

Selain ruangan kelas, balai pelatihan ini memiliki fasilitas yang lengkap guna keperluan praktikum seperti signalling telecommunication & electricity simulator, auditorium, studio untuk keperluan pembelajaran jarak jauh, berbagai macam laboratorium, alat peraga sinyal, dan workshop. Balai pelatihan ini juga dilengkapi dengan penginapan untuk peserta diklat.

3. Railways Engineering Training Center Sofyan Hadi

Dikenal dengan Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian (BPTP) yang beralamat di Jalan Pusdiklat Raya Medan Satria Bekasi. Balai pelatihan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan diklat perkeretaapian di bidang jalan rel dan jembatan, operasi kereta api, listrik aliran atas, dan sarana perkeretaapian dengan penggerak listrik.

Dalam operasional penyelenggaraan diklat, BPTP dikelola oleh 13 tenaga struktural dan didukung oleh 8 tenaga fungsional yang ahli di bidangnya. Selain itu, di sini memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti ruang kelas beserta laboratorium, penginapan bagi peserta diklat dan pengajar, dan lain-lain.

4. Operational and Marketing Training Center Agus Suroto

Operational and Marketing Training Center Agus Suroto atau Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran (BP Opsar) beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 215 Bandung. Balai Pelatihan ini menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang operasional kereta api dan marketing seperti kecakapan PPKA (O.50), pengatur perjalanan kereta api, pengendali perjalanan kereta api, pendukung operasi prasarana, IT untuk operasional, kondektur, customer care, basic housekeeping, supervisory housekeeping, dan pengusahaan aset.

Peserta pelatihan di BP Opsar ini berasal dari seluruh wilayah kerja KAI yang berasal dari unit-unit yang berkaitan dengan operasional kereta api, pemasaran, dan angkutan penumpang maupun barang.

Didukung dengan fasilitas penginapan, laboratorium, perpustakaan, ruang makan, wisma, lapangan olahraga membuat peserta yang mengikuti pelatihan menjadi nyaman sehingga dapat membentuk insan KAI yang berkarakter, kompeten, dan siap bekerja di bidangnya masing-masing.

5. Tractive Vehicle Engineering Training Center Darman Prasetyo

Lebih dikenal dengan Balai Pelatihan Teknik Traksi Darman Prasetyo (BPTT), berlokasi di Jalan Dr. Wahidin No. 1-2 Yogyakarta dan berdiri sejak tahun 1964. Pendidikan dan pelatihan yang dilangsungkan di BPTT ini meliputi pelatihan di bidang sarana dan operasi sarana. Untuk mendukung keberhasilan diklat, BPTT Darman Prasetyo dikelola oleh 18 tenaga struktural dan 7 orang trainer yang ahli di bidangnya.

BPTT Darman Praseryo juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Mulai dari ruangan kelas, ruangan praktikum, lapangan, aula, penginapan untuk peserta diklat maupun pengajar, dan lain-lain. Di lobi utama balai pelatihan ini juga terdapat diorama lokomotif yang ikonik.

6. Sriwijaya Training Center Ascep Sunarto

Pertama kali diresmikan pada tanggal 28 September 2015, Sriwijaya Training Center Ascep Sunarto atau Balai Pelatihan Sriwijaya menyelenggarakan diklat di bidang railways antara lain diklat awak sarana perkeretaapian pertama dengan penggerak non listrik, tenaga perawatan sarana perkeretaapian, tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, dan pemimpin perjalanan kereta api.

Untuk mendukung proses pembelajaran, balai pelatihan ini dilengkapi dengan tiga kelas yang nyaman yaitu kelas Pelayanan, kelas Integritas, dan kelas Inovasi, dan didukung oleh 11 orang trainer yang kompeten di bidangnya.

Balai diklat yang berada di Jalan Pasar 16 ilir, No. 264 Palembang ini memiliki fasilitas seperti simulator lokomotif CC 202 205 yang dilengkapi dengan peralatan yang menyerupai dengan aslinya.

Itulah 6 tempat pendidikan dan pelatihan yang ada di KAI. Guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan, Pusdiklat Ir. H. Djuanda selalu memastikan kurikulum dan silabus yang digunakan terus ter-update mengikuti perkembangan. Seluruh tenaga pengajar maupun tenaga struktural juga diikutsertakan pada berbagai macam pelatihan dan sertifikasi untuk mendukung penyelenggaraan diklat.

Selain telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2005, Pusdiklat Ir. H. Djuanda juga telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Perhubungan sebagai izin resmi dari pemerintah bagi Pusdiklat KAI untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkeretaapian bagi SDM KAI.

Akreditasi ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 218 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian, dan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 19 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Balai Diklat Sriwijaya “Ascep Sunarto” untuk Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian.

“Dengan diperolehnya akreditasi ini, maka KAI telah dipercaya oleh regulator untuk berkontribusi dan ikut mengembangkan SDM perkeretaapian nasional,” kata Joni.

KAI memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerjanya yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan baik yang sifatnya mandatory pada tugas-tugas teknis perkeretaapian tertentu yang membutuhkan sertifikasi keahlian, maupun untuk peningkatan kompetensi hardskill dan softskill lainnya. Lebih lanjut Joni mengatakan bahwa SDM merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan sebagai penggerak dalam mencapai keberhasilan. (*)