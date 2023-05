Sinyal Airlangga Jadi Cawapres Anies Baswedan, PKS: Sangat Mungkin Terjadi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan tak tertutup kemungkinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bakal menjadi calon wakil presiden atau cawapres untuk Anies Baswedan. Pernyataan itu untuk menanggapi pertemuan antara Airlangga dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Sabtu lalu.

"Sangat mungkin-mungkin terjadi, tapi itu dalam posisi pembicaraan yang masih panjang, yang namanya politik sangat dinamis dan berkembang siapa dengan siapa itu tergantung pendekatan dan situasi politik terakhir," ujar Aboe saat dikonfirmasi, Selasa, 2 Mei 2023.

Aboe menyebut saat ini PKS dalam posisi menjaga hubungan koalisi yang sudah berjalan baik dengan berbagai parpol. Aboe mengatakan tak khawatir pertemuan tersebut bakal menggoyahkan Koalisi Perubahan. Ia menyebut PKS, Partai Demokrat, dan Partai NasDem sudah solid dengan formasi saat ini.

"Koalisi udah rapi, udah bagus, kami bertiga sudah solid. Insya Allah, moga-moga Pak Airlangga nambah, nah itu lebih cakep lagi, lebih bagus," kata Aboe.

Pertemuan antara Airlangga dengan SBY itu digelar di kediaman SBY di Cikeas, Bogor pada Sabtu, 29 April 2023. Ia menyampaikan poin-poin yang disepakati antara Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam pertemuan dengan SBY tersebut.

"Ke depan Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner takes it all," kata Airlangga dalam konferensi pers bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selepas pertemuan.

"Artinya kita ini kan Indonesia Raya, kita bukan seperti Amerika, demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner takes it all," kata Airlangga. Sementara dalam konsep Demokrasi Pancasila, semua pihak bisa sama-sama membangun negeri bersama pihak yang menang pemilu.

Airlangga lantas menggunakan analogi olahraga voli. Begitu ada pembentukan tim nasional atau timnas voli, maka anggotanya bukan hanya berasal dari klub yang juara kompetisi tapi dari semua klub. "Nah kebetulan saya juga cabang olahraga wushu jadi saya tahu apa yang namanya sportifitas apa yang penting untuk menjadikan sebuah tim yang kuat," kata Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia ini.

Dalam pertemuan, Airlangga menyadari Golkar saat ini berada di pemerintahan dan Demokrat sebagai oposisi. Akan tetapi, Airlangga dan AHY di momentum pertemuan sama-sama mengungkapkan kenangan 10 tahun kedua partai sama-sama mendukung pemerintahan SBY dari 2004 sampai 2014.

