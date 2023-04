Partai Buruh Undang Capres Sekaligus Deklarasi Koalisi Orang Kecil saat May Day

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pihaknya akan menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day pada Senin, 1 Mei 2023 di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi. Selepas aksi, Said menyebut massa yang diperkirakan mencapai 50 ribu orang ini akan diarahkan ke Istora Senayan untuk menghadiri acara May Day Viesta.

Di Istora, kata dia, sosok calon presiden Partai Buruh dijadwalkan akan hadir dan menyampaikan sambutan.

"Ada kemungkinan juga ucapan hari buruh internasional dari capres yang sudah diputuskan dalam rakernas Partai Buruh. Ini hasil rakernas ya, belum keputusan Partai Buruh," kata Said dalam keterangannya, Sabtu, 29 April 2023.

X

Kendati demikian, Said tidak menerangkan secara eksplisit sosok capres yang dimaksud. Ia menegaskan bahwa partainya bakal segera mengumumkan nama calon presiden serta calon wakil presiden. Namun, kata dia, partainya tidak akan bekerja sama dengan parpol pengusung capres cawapres tersebut.

“Dengan kata lain, Partai Buruh hanya akan bekerja sama dengan capres-cawapres, bukan bekerja sama atau membangun koalisi dengan parpol lain, khususnya parpol pendukung Omnibus Law," ujar Said.

Baca Juga: Partai Buruh Sebut 50 Ribu Massa akan Penuhi Istana Negara dan MK saat Demo May Day

Adapun saat May Day, Said menyebut partainya juga akan mendeklarasikan Koalisi Orang Kecil. Partai Buruh disebut Said akan menginisiasi koalisi ini untuk melawan hegemoni partai politik yang membuat demokrasi terpimpin.

“Partai Buruh tidak akan pernah berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan omnibus law UU Cipta Kerja. Tapi hanya akan berkoalisi secara langsung dengan capres dan cawapres yang didukung partai buruh,” kata dia.

Kantongi enam nama capres

Sebelumnya, Said mengaku pihaknya telah mengantongi enam nama capres dan cawapres yang akan dijagokan pada kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Nama-nama tersebut terjaring melalui rapat kerja nasional (rakernas) Partai Buruh.

Said menyatakan terdapat empat usulan nama Capres yang keluar dalam Rakernas Partai Buruh. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dirinya sendiri, bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan presenter Najwa Shihab.

Selain sebagai Capres, Said menyebut dirinya dan Najwa Shihab juga diusulkan menjadi cawapres. Sementara dua nama cawapres lainnya yaitu pengusaha Arsjad Rasjid dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md.

“Rakernas mengusulkan empat capres empat nama cawapres untuk dibawa dalam konvensi pada bulan Juni atau Juli. Empat nama capres adalah satu Ganjar pranowo dua Said Iqbal, tiga Anies Baswedan, empat Najwa Shihab," ujarnya pada konferensi perempuan Partai Buruh pada 8 Maret 2023 lalu.

IMA DINI SHAFIRA | FARREL FAUZAN

Pilihan Editor: Partai Buruh Sebut 50 Ribu Massa akan Penuhi Istana Negara dan MK saat Demo May Day