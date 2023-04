Diajukan Mahfud Md agar Indonesia Gabung FATF, Apa Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md optimistis Indonesia bergabung dalam organisasi antipencucian uang atau Financial Action Task Force pada Juni 2023, dikutip dari Antara.

Beberapa tahapan yang perlu dilalui Indonesia untuk bergabung menjadi anggota FATF akan segera rampung. Itu termasuk penyelesaian rencana aksi prioritas terkait perampasan aset juga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.

Apa itu FATF?

Mengutip situs web FATF atau fatf-gafi.org, Financial Action Task Force didirikan di Paris, Prancis, pada1989. FATF didirikan oleh negara yang tergabung dalam kelompok G7. Kala itu melalui Deklarasi Ekonomi dalam puncak pertemuan G7 pada Juli 1989.

Mula berdiri, FATF berisi 11 anggota dengan masa bakti satu tahun. Fokus hanya memutus sirkulasi keuangan dalam bisnis perdagangan narkoba. Pada 2001, FATF menelusuri dana yang digunakan untuk kegiatan terorisme dan kejahatan transnasional yang melibatkan beberapa negara.

FATF sebagai jaringan kebijakan publik yang bersifat transnasional. Urusan keanggotaan, FATF tidak memiliki anggota yang merata dan melibatkan negara yang memiliki perekonomian kuat.

Walaupun begitu, selama bekerja, FATF telah merilis peraturan sentral FATF 40 Recommendations, rekomendasi tersebut berisi laporan menurut penemuan FATF mengenai bidang garapan yang dikelola. Rekomendasi yang dirilis oleh FATF hanya bersifat panduan.

Mengutip publikasi The Regime that FATF Built: an Introduction to the Financial Action Task Force, langkah pencegahan tindak pidana pencucian uang atau TPPU telah dimulai sejak 1980. Dewan Parlemen Eropa membuat kesepakatan internasional terhadap pencucian uang.

Pada akhir tahun 1980-an, kekhawatiran terhadap aksi TPPU meningkat seiring meningkatnya bisnis perdagangan narkoba. Pada 1986, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menganggap TPPU tindakan ilegal dan melawan hukum. Langkah tersebut diikuti dengan negara yang tergabung dalam G7. Tapi, regulasi yang mengatur hal tersebut masih dikerjakan dan tidak langsung disahkan.

Pada 1988, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis definisi resmi tentang TPPU dalam Konvensi Wina. Saat itu juga upaya dunia untuk memerangi bisnis perdagangan narkoba.

