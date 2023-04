Sistem One Way Diperpanjang Sampai Rabu Malam, Kapolri: Agar Arus Mudik Berjalan Lancar

TEMPO.CO, Jakarta - Polri memperpanjang rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dalam arus mudik hingga Rabu, 19 April 3023, pukul 24.00 WIB, lantaran volume kendaraan yang masih padat di ruas jalan tol. One Way diberlakukan mulai dari KM 72 Tol Cipali hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan penerapan one way ini dilakukan agar arus kendaraan dari arah barat ke timur berjalan lancar.

"Memang arus pemudik sangat luar biasa. Rekayasa one way harus kita putuskan, supaya arus dari barat ke timur, berjalan lancar," kata Sigit saat meninjau arus mudik di Bandara Juanda, Jawa Timur, Rabu, 19 April 2023, dalam keterangan resminya.

Sigit mengungkapkan situasi arus mudik untuk saat ini mengalami peningkatam volume kendaraan yang cukup signifikan. Sehingga dengan diberlakukan rekayasa lalu lintas one way agar semuanya bisa berjalan dan tidak terjadi penumpukan.

"Tentunya situasi pasti padat ya namun secara prinsip dengan adanya rekayasa ini tidak terjadi stuck semuanya bisa berjalan. Kemarin kita tanya rata-rata perjalanannya walaupun padat tapi lancar," ujar Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan dari hasil pantauan beberapa hari terakhir terhadap arus mudik, baik di darat, laut dan udara, cukup baik. Namun, Sigit tetap meminta jajarannya untuk selalu siap siaga mengawal dan melayani masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman.

"Secara umum kapasitas baik melalui jalan darat, jalur kapal dan udara rata-rata terjadi peningkatan. Namun demikian tentunya seluruh jajaran petugas gabungan siap mengawal dan mengamankan masyarakat yang mau mudik. Mudah-mudahan mudik tahun 2023 bisa terlayani dengan baik," kata Sigit.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi mengucapkan terima kasih kepada Kapolri yang telah mengatur kepadatan pada arus mudik.

"Terkait kelancaran saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri bahwa rekayasa lalu lintas yang menjadi domain beliau dilaksanakan dengan baik. Kalau dilihat dari atas sangat padat tetapi kita tahu kepadatan itu relatif bisa dikendalikan," kata Budi saat meninjau Bandara Juanda bersama Kapolri.

148 ribu personel gabungan diturunkan

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan sebanyak 148.126 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan Operasi Ketupat Hari Raya Idul Fitri 2023.

Personel terdiri dari Mabes Polri, Polda jajaran, stakeholder terkait yang terdiri dari TNI, Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Pelindo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Yang terlibat pengamanan pasukan ada 148.126 berarti cukup banyak ada posko pengamanan, ada posko pelayanan, ada posko terpadu yang semuanya itu ditempatkan pada tempat-tempat tertentu yang sudah dipilih oleh petugas," kata Sandi di Jakarta, Rabu, 12 April 2023.

Pemerintah telah menetapkan tagline “Mudik Aman Berkesan” untuk mudik Lebaran tahun ini. Kementerian Perhubungan mencatat 123,8 juta orang akan mudik pada Lebaran tahun ini. Angka ini menaik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 85 juta pemudik.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memajukan cuti bersama Idul Fitri tahun ini, dari semula 21 April menjadi 19 April. Hal tersebut diputuskan setelah menerima usulan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat terbatas soal mudik di Istana Merdeka, Jakarta, 24 Maret 2023.

