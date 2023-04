Arus Mudik Lebaran 2023, Korlantas Perpanjang One Way Tol Cikampek Hingga Siang Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Korlantas Polri memperpanjang kebijakan rekayasa lalu lintas satu arah atau One Way di Tol Cikampek dari arah Jakarta menuju Timur hingga siang ini, Rabu, 19 April 2023 dalam rangka memperlancar arus mudik Lebaran 2023. Hal itu disebabkan arus lalu lintas yang masih tinggi hingga dini hari tadi.

Kabag Ops Korlantas Polri Komisaris Eddy Djunaedi menyatakan pihaknya mencatat ada peningkatan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan utama dan tol keluar Jakarta pada Selasa malam, 18 April 2023, pukul 22.00 WIB.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Anjurkan Takbiran Jalan Kaki di Malam Lebaran 2023

Peningkatan itu terjadi dari barat pada Tomang, Semanggi, Jakarta Outer Ring Road (JORR) dari arah Pondok Indah, dan pertemuan di Tol MBZ Kilometer (KM) 48.

X

“Hal ini diperoleh dari pantauan traffic counting, visual melalui CCTV, dan pantauan anggota di lapangan,” kata Eddy dalam keterangan resmi, Rabu, 18 April 2023.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan berdasarkan perhitungan mereka tadi malam, kendaraan yang melintas di kilometer (KM) 50 A tol Cikampek pada tiga jam berturut-turut mencapai rata-rata 5.200 kendaraan perjam. Sementara di Tol Cipali-Palimanan KM 190 pada tiga jam berturut-turut rata-rata mencapai 3.400 per jam.

Perpanjang kebijakan satu arah hingga siang ini, tapi masih mungkin diteruskan lagi

Menurut Eddy, dengan kepadatan kendaraan seperti itu, Korlantas Polri mengambil kebijakan memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Arah Jakarta menuju Timur.

“Saat ini untuk mengurai kepadatan pada ruas Tol Jakarta-Cikampek, maka telah dilakukan rekayasa lalu lintas Contra Flow dua lajur dari KM 47 sampai KM 70 gerbang Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 22.30 WIB,” tutur Eddy.

Eddy menuturkan awalnya mereka merencanakan rekayasa lalu lintas One Way yang awalnya selesai pada Selasa, 18 April 2023, pukul 24.00 WIB. Akan tetapi Korlantas masih akan terus memberlakukan kebijakan tersebut hingga siang ini Rabu, 19 April 2023, pukul 12.00 WIB.

“Namun, apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran One Way masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari Jakarta ke arah timur, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas One Way,” kata Eddy.

Korlantas Polri memprediksi gelombang kedua arus mudik Lebaran 2023 akan terjadi pada hari ini. Gelombang pertama telah berlangsung pada akhir pekan lalu, 15-16 April 2023. Pemerintah memprediksi jumlah masyarakat yang melakukan mudik pada tahun ini mencapai 123 juta.