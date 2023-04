Arus Mudik Idul Fitri 1444 H, One Way Tol Cikampek hingga Semarang Mulai Berlaku Hari Ini

TEMPO.CO, Semarang - Kepolisian akan mulai memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari arah Jakarta mulai Selasa, 18 April 2023, untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Idul Fitri 1444 H. Sistem tersebut bakal diterapkan di ruas jalan tol mulai kilometer 4 tol Cikampek hingga Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang.

Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi menyatakan bahwa pihaknya juga memiliki opsi untuk memperpanjang jalur one way hingga Bawen, Kabupaten Semarang. Hal itu akan dilakukan jika terjadi kepadatan di Gerbang Tol Kalikangkung.

"Kami perpanjang one way Lokal sampai di daerah Bawen," ujar Ahmad Luthfi, Senin, 17 April 2023.

Penerapan sistem one way dari arah Cikampek menuju Semarang itu rencananya akan diberlakukan sejak pukul 14.00 WIB. Akan tetapi, kepolisian akan melakukan sterilisasi dua jam sebelumnya atau mulai pukul 12.00 WIB.

Ahmad Luthfi menyatakan kebijakan itu diambil karena arus mudik diprediksi akan mulai meningkat sejak Selasa besok. "Arus dimungkinkan dapat dikendalikan dengan penerapan one way nasional ditambah one way lokal," kata dia.

Skema pengalihan kendaraan juga dipersiapkan

Polda Jawa Tengah juga melakukan antisipasi penumpukan kendaraan di pintu tol Kalikangkung. Menurut Ahmad Luthfi , mereka telah menyiapkan skema pengalihan kendaraan ke pintu tol lainnya.

"Misal masih terjadi penumpukan di wilayah Kalikangkung, nanti diurai lewat gate Kaliwungu, Kaligawe, hingga Batang," tuturnya.

Daerah-daerah penyangga di sekitar ruas tol juga disiapkan untuk menampung potensi kepadatan. Sejumlah jalur arteri di wilayah Brebes hingga Semarang tersebut telah disiapkan.

Prediksi arus mudik 1444 H