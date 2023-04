1.692 Mahasiswa Mengikuti Pertukaran ke Kampus Top Dunia

INFO NASIONAL - Sebanyak 1.132 mahasiswa program sarjana dan 560 mahasiswa program vokasi terpilih sebagai peserta Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), program beasiswa yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pengumuman kelulusan para peserta seleksi disampaikan melalui platform pendaftaran, pada Jumat, 14 April 2023.

Animo mahasiswa untuk mengikuti Program IISMA semakin tinggi, sehingga pulihaknya harus melakukan serangkaian proses seleksi dengan sangat ketat. "Peserta sebanyak 1.692 ini adalah mereka yang berhasil memenuhi seluruh persyaratan dan lulus pada seluruh tahapan seleksi," kata Kepala Program IISMA, Rachmat Sriwijaya.

Baca Juga: Mendag Minta Pengusaha Berikan Manfaat Bagi Lingkungan

Mahasiswa yang terpilih berkesempatan untuk mengikuti mobilitas internasional ke perguruan tinggi terbaik dunia selama satu semester atau selama 4–6 bulan dengan pembiayaan dari pemerintah Indonesia. Pembelajaran yang diikuti para mahasiswa selama mengikuti program akan mendapatkan rekognisi dalam bentuk satuan kredit hingga 20 sks di perguruan tinggi asal masing-masing.

X

Program IISMA telah diselenggarakan sejak tahun 2021 untuk Jalur Sarjana, sedangkan Jalur Vokasi baru dibuka di tahun 2022. Program ini mencapai angka pendaftar tertinggi pada pelaksanaan tahun 2023, dengan sebanyak 9.116 mahasiswa jenjang sarjana dan diploma yang resmi terdaftar sebagai calon peserta.

Terdapat 140 mitra Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) di 27 negara yang bergabung pada IISMA 2023. Diantara deretan mitra PTLN, terdapat nama perguruan tinggi top dunia yang termasuk dalam peringkat 20 besar pada QS World University Ranking, yaitu University of Cambridge, University College London, University of Chicago, University of Pennsylvania, The University of Edinburgh, Yale University, dan Nanyang Technological University.

Baca Juga: 100 Jurnalis Terpilih ikuti BRI Fellowship Journalism 2023

Selain itu, delapan universitas terbaik di Australia atau yang biasa dikenal sebagai Group of Eight (Go8) juga bergabung menjadi mitra PTLN untuk pelaksanaan Program IISMA Tahun 2023. "Program IISMA menyediakan kesempatan yang luar biasa bagi mahasiswa. Kami menantikan untuk menyambut lebih banyak mahasiswa peserta IISMA," ujar Associate Director of International Programs University of Pennsylvania Amerika Serikat Lisa Taglang.

Diantara mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti Program IISMA Tahun 2023 terdapat mahasiswa yang merupakan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah, beasiswa Bidikmisi, dan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi dari Kemendikbudristek. Menurut Rachmat, hal ini menunjukkan inklusivitas program IISMA.

"Kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa dari Sabang sampai Merauke untuk bisa memperoleh pengalaman belajar di perguruan tinggi terbaik dunia. Program IISMA adalah program milik pemerintah Indonesia untuk semua warga negara Indonesia apapun latar belakangnya," kata Rahmat.

Rachmat menjelaskan, dengan mengikuti Program IISMA mahasiswa berkesempatan untuk mempelajari berbagai subjek pengetahuan multidisiplin yang tersedia di perguruan tinggi mitra. Selain belajar, mahasiswa peserta IISMA juga diharapkan bisa menjadi duta bangsa dalam memperkenalkan budaya Indonesia di negara tujuan.

Para peserta IISMA akan memulai studi mereka di perguruan tinggi mitra pada pertengahan tahun 2023. Sebelum berangkat ke negara tujuan, seluruh peserta akan mengikuti serangkaian kegiatan pembekalan, mulai dari pembekalan kebangsaan dan kebinekaan hingga pencegahan perundungan dan kekerasan, serta sejumlah bimbingan teknis. (*)