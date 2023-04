Tinjau Pasar Murah, Mendag Sediakan Bapok Harga Terjangkau

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau pasar murah di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada Rabu, 5 April 2023. Zulkifli mengatakan, setiap harinya ada dua titik wilayah yang menggelar pasar murah.

"Tujuannya agar membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga murah," kata Zulkifli saay mengunjungi pasar murah di Perumahan Aneka Elok, Cakung, Jakarta Timur, Rabu, 5 April 2023.

Peserta pasar murah berasal dari ritel modern Indomaret, Bulog, Food Station, serta usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) masyarakat sekitar. Pada pasar murah ini dijual berbagai bahan pokok dengan harga terjangkau.

Barang pokok yang dijual diantaranya bawang putih kating dijual dengan harga Rp25.000 per kg, minyak goreng Minyakita Rp14.000 per liter, tepung terigu Rp12.000 per kg, gula pasir Rp13.500 per kg, minyak goreng kemasan premium Rp32.500 per 2 liter, serta beras medium Bulog Rp47.000 per 5 kg. Selain itu, dijual paket bapok dengan harga Rp65.000 yang berisi gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 kg, serta beras medium 2,5 kg.

Dalam kunjungannya, Zulkifli juga membagikan beberapa bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula untuk masyarakat secara gratis. "Mudah-mudahan membantu ya," kata Zulkifli kepada masyarakat yang memadati pasar murah.

Zulkifli juga memastikan harga bahan pokok stabil. "Alhamdulillah menjelang Lebaran ini, saya bersama pak presiden ke Pasar Rawamangun dan Pasar Johor Baru harga-harga stabil, mudah-mudahan dua minggu lagi tidak ada gejolak," ujarnya.

Menurutnya, saat ini beberapa harga bahan pokok mengalami penurunan yakni beras, telur, cabai, dan ayam. Namun, harga daging mengalami sedikit kenaikan, terutama bagian has.

Hadir pada peninjauan pasar murah di Cengkareng, Jakarta Barat yakni Walikota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko. Sementara hadir pada peninjauan di Cakung, Jakarta Timur yakni Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Elisabeth Ratu Rante Allo. Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan. (*)