IM57+ Menilai Argumentasi KPK Berhentikan Endar Priantoro Bermasalah

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis IM57+ Institute, Hotman Tambunan menilai argumentasi KPK mencopot Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan sarat akan masalah.

"Justru dengan menggunakan Perkom No.1 tahun 2022 menjadi makin aneh, sebab di pasal 30 disebut pengembalian pegawai KPK yang berasal dari instansi lain hanya dilakukan jika melakukan pelanggaran disiplin berat," kata Hotman yang juga eks Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK, pada Rabu 5 April 2023.

Sementara itu, Hotman mengatakan surat yang dikirimkan pimpinan kepada Polri pada November 2022 lalu merupakan surat usulan promosi. Oleh karenanya, ia mengatakan alasan tersebut tidak masuk akal.

"Kontradiktif kan, surat pertama KPK sebut agar Brigjen Endar ditarik dan dipromosikan berarti kinerja bagus. Ini malah dikembalikan berarti pelanggaran disiplin berat berdasarkan pasal 30 itu," ujar dia melalui pesan tertulis.

Selain itu, Hotman mengatakan dalam Pasal 30 Perkom KPK No.1 tahun 2022 tersebut juga tercantum pengembalian pegawai dikarenakan adanya penarikan dari instansi asal. Di sisi lain, kata dia, justru Endar Priantoro yang diperpanjang penugasannya oleh Kapolri.

"Dulu juga Firli waktu Deputi Penindakan di KPK sudah mengalaminya. Saat itu Firli mau diajukan ke sidang kode etik oleh Pengawas Internal (PI) KPK karena dugaan pelanggaran kode etik, tapi nggak jadi diteruskan ke sidang etik dan terpaksa dikembalikan ke instansi asal Kepolisian karena ada permintaan penarikan dari Kepolisian," kata Hotman.

Kasus Endar, kata Hotman, tidak memenuhi satupun unsur yang tercantum dalam Perkom No 1 tahun 2022 tersebut. "Persoalan ini tidak murni pengembalian Brigjen Endar ke instansi awal tetapi lebih ke memuluskan agenda-agenda pribadi Firli," ujar dia.

Selain itu, Hotman mengatakan menggunakan Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2022 juga kurang tepat. Sebab, Endar Priantoro sendiri bukanlah Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

"Gak berlaku itu Peraturan BKN & Peraturan MenPAN buat dia. Yang berlaku itu paling Perkom KPK No 1/2022,yg pasal 30 nyebut pengembalian hanya karena pelanggaran disiplin berat," ujar dia.

Hotman juga menyoroti argumentasi menggunakan Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2017. Ia menyebut pada Pasal 10 disebutkan pengembalian anggota Polri yang dipekerjakan di instansi lain harus dengan koordinasi dengan pimpinan Polri.

"Lihat Pasal 10 ayat 2, Firli harus koordinasi dong dengan kepolisian," ujar dia.

Sebelumnya, KPK mencopot Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan. KPK beralasan hal itu dilakukan karena masa tugas Endar Priantoro telah berakhir di KPK.

Ada sejumlah regulasi yang digunakan oleh KPK yaitu; Perkom No.1 Tahun 2022, PermenPAN-RB No. 62 Tahun 2020, Peraturan BKN No. 16 Tahun 2022, Perkap No. 4 Tahun 2017 Juncto 12 Tahun 2018.



