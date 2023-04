Kinerja MIND ID 2022 Dipastikan Positif

INFO NASIONAL –MIND ID bisa dipastikan mengantongi laba bersih yang signifikan di tahun 2022. Terlihat dari kinerja anak usaha di bawah komando MIND ID yang mencetak perbaikan gemilang.

MIND ID memiliki enam anak usaha, empat di antaranya merupakan perusahaan yang sahamnya dapat ditransaksikan di BEI seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk (TINS) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Namun berbeda dengan ANTM, PTBA dan TINS yang terkonsolidasi di di MIND ID, porsi saham INCO yang dimiliki oleh MIND ID adalah sebesar 20 persen dan tidak terkonsolidasi.

MIND ID juga memiliki saham di perusahaan non go public yakni PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan MIND ID Trading Pte. Ltd (MIT), perusahaan arm trading yang berbasis di Singapura.

Di sepanjang 2022, hampir seluruh anak usaha MIND ID menorehkan prestasi keuangan yang baik. Pendapatan ANTM naik 19,5 persen secara year-on-year (yoy) menjadi Rp 45,93 triliun tahun lalu. Sementara itu di periode yang sama, pendapatan PTBA melonjak tajam hingga 45,8 persen yoy menjadi Rp 42,65 triliun.

Apabila pendapatan ANTM, PTBA dan TINS digabung maka secara konsolidasian MIND ID akan mencatatkan revenue sebesar Rp 102 triliun pada 2022 atau melonjak 22,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara bila menggabungkan seluruh anak usaha termasuk Inalum, maka total revenue MIND ID menembus Rp 126 triliun, meningkat setidaknya 34 persen dibandingkan 2021 yang tercatat Rp 93,75 triliun.

Kenaikan top-line dari anak usaha tersebut bukan hanya disebabkan karena harga komoditas yang tinggi, tetapi juga kemampuan perusahaan memanfaatkan momentum untuk ekspansi seperti halnya PTBA yang berhasil mengekspor batu bara ke Eropa ketika terjadi krisis energi.

Sementara dari sisi bottom-line, apabila menggunakan laba bersih ANTM, PTBA, dan TINS yang digabung, maka secara konsolidasi mencapai Rp 17,43 triliun di sepanjang 2022, atau naik 57,4 persen yoy.

Peningkatan signifikan dari laba bersih tersebut tidak hanya dikontribusikan dari pertumbuhan penjualan saja tetapi juga dari sisi efisiensi operasional. Misalnya pada ANTM, rasio marjin laba kotor perusahaan meningkat dari 17 persen di 2021 menjadi 18 persen di 2022. Sementara itu margin laba operasional juga naik dari 7 persen menjadi 9 persen tahun lalu. Dampaknya, margin laba bersih ikut terdongkrak naik dari 5 persen menjadi 8 persen pada 2022.

Hal yang sama terjadi pada anak usaha di sektor tambang batu bara yaitu PTBA. Salah satu produsen batu bara terbesar sekaligus penyangga kecukupan energi domestic tersebut berhasil mencatatkan kenaikan marjin laba bersih dari 27 persen di tahun 2021 menjadi 29 persen pada 2022.

Kinerja gemilang anak usaha MIND ID sudah pasti membuat laporan keuangan induk akan ikut kinclong dan masih tumbuh signifikan di tahun 2022. Apabila melihat kinerja 3 anak usahanya yaitu ANTM, PTBA dan TINS yang secara total membukukan laba bersih Rp 17,4 triliun, maka jika memasukkan kinerja PTFI dan Inalum, wajar jika laba bersih MIND ID tahun lalu setidaknya menembus Rp22 triliun setara dengan kenaikan 54 persen yoy dibanding tahun 2021.

Terakhir adalah pertumbuhan aset. Bila menggabungkan total aset ANTM, PTBA, dan TINS yang terkonsolidasi di MIND ID maka total aset ketiga mencapai Rp92,06 triliun tumbuh sekitar 10 persen secara yoy. Nilai tersebut belum memperhitungkan aset Inalum dan MIND ID Trading (MIT) yang terkonsolidasi, serta INCO serta Freeport Indonesia yang tidak terkonsolidasi.

Adapun MIT adalah anak usaha yang tumbuh dengan pesat. Meski nilai asetnya relatif kecil dibandingkan anak usaha lain, namun aset MIT tumbuh lebih dari 5 kali lipat menjadi Rp4,08 triliun pada akhir 2021. Dengan didorong besarnya volume perdagangan komoditas MIND ID ditambah dengan tingginya harga komoditas, kinerja MIT diyakini masih positif bahkan mengalami peningkatan sampai 2 kali lipat pada 2022.

MIT di inisiasi mampu menjalankan fungsi centralized commercial function (CCF) di seluruh anak usaha MIND ID. Sebelum ada MIT, anak usaha MIND ID melakukan penjualan komoditas masing-masing tidak tersentralisasi. Perusahaan ini berdiri pada 2019 yang kemudian mengakuisisi Indometal Corporation (Asia Pacific) Pte. Ltd. yang sebelumnya adalah anak usaha TINS.

Dengan estimasi pertumbuhan dari Inalum & MIT, ditambah kenaikan dari aset tidak lancar dari investasi di Freeport, dan INCO maka total aset MIND ID pada 2022 bisa menembus Rp229 triliun. Nilai ini meningkat sekitar 11% dari tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, sebelumnya entitas resmi MIND ID adalah Inalum yang menjadi Holding BUMN Tambang. Entitas ini memiliki dua fungsi korporasi yakni sebagai holding dan operasional peleburan aluminium.

Namun sejak 21 Maret 2023, MIND ID melakukan transformasi dengan nama baru PT Mineral Industri Indonesia (Persero). Sementara Inalum akan sejajar dengan anggota grup bersama dengan Antam, PTBA, Freeport Indonesia, dan Timah, yang fokus pada operasional dan hilirisasi aluminium yang lebih strategis dan masif. (*)