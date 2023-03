Wujudkan Optimalisasi Likuiditas antar Perusahaan, Grup MIND ID Jalin Sinergi BUMN dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

INFO NASIONAL --BUMN Holding Industri Pertambangan terus mewujudkan sinergi dan kolaborasi antar anggotanya, salah satunya saat ini dari sisi keuangan. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan kerjasama antara Grup MIND ID bersama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dalam hal penyediaan fasilitas Notional Pooling dan Kredit Modal Kerja Jangka Pendek.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditanda tangani oleh Devi Pradnya Paramita selaku Direktur Keuangan MIND ID, dan Agus Noorsanto selaku Director of Institutional and Wholesale Business PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam Tbk - Farida Thamrin, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT ANTAM Tbk - Elisabeth RT Siahaan, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk - Fina Eliani, dan Direktur PT Indonesia Papua Metal dan Mineral - Syafrizal, di Jakarta pada Kamis, 16 Maret 2023.

Fasilitas National Pooling sendiri merupakan Layanan Perbankan tersebut adalah salah satu solusi keuangan yang dapat membantu pengelolaan keuangan perusahaan dalam satu grup usaha agar lebih efektif dan efisien. Layanan ini juga mampu menjadi solusi antara perusahaan yang memiliki kebutuhan dana jangka pendek dengan perusahaan yang memiliki dana idle tanpa adanya perpindahan dana antarperusahaan dalam satu grup.

Devi menyambut baik program ini selain untuk meningkatkan performa keuangan antar grup MIND ID sebagai satu keluarga Holding Industri Tambang di Indonesia, juga dapat meningkatkan sinergi antar BUMN. “Kerja sama ini dapat mengoptimalkan, serta menjadikan kas perusahaan semakin efisien. Hal ini juga bisa meningkatkan sinergi, tidak hanya antar perusahaan dalam MIND ID Group, namun juga sinergi BUMN dalam hal ini dengan BRI,” ungkap Devi.

Grup MIND ID sebagai satu keluarga BUMN mengedepankan sinergi dan kolaborasi antar BUMN. Notional Pooling sendiri merupakan layanan berbasis teknologi yang dapat digunakan sebagai alat monitoring likuditas keuangan perusahaan dalam satu grup usaha serta memiliki keunggulan utama yaitu monitoring saldo konsolidasi secara harian baik dalam mata uang IDR maupun valas. Hal ini tentu berpengaruh terhadap efisiensi dari pengelolaan keuangan perusahaan. Terlebih lagi layanan ini dapat diakses dengan mudah melalui platform Cash Management milik BRI.

Director of Institutional and Wholesale Business PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Agus Noorsanto mengatakan, penggunaan layanan Notional Pooling menjadi solusi yang tepat untuk pengelolaan likuiditas keuangan perusahaan dalam hal ini MIND ID Group. "BRI berkomitmen memberikan layanan terbaik berupa integrated banking solution kepada nasabah, salah satunya dengan memberikan kemudahan pengelolaan transaksi keuangan melalui platform Qlola by BRI,” ujarnya.