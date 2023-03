Bamsoet dan Ketua KONI Buka Rakernas KONI 2023

INFO NASIONAL - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI 2023 di Jakarta, Ahad, 12 Maret 2023.

"IMI dan Tarung Derajat siap menyukseskan PON 2024. Masing-masing pengurus daerah telah bekerja maksimal membina para atlet olahraga balap dan bela diri Tarung Derajat. Tinggal daerah yang bersangkutan memaksimalkan potensi para atlet tersebut untuk kemajuan daerah dalam menghadapi PON,” ujar Bamsoet yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT).

Menurut Bamsoet, pembinaan yang baik dari cabang induk olah raga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan KONI setempat, seharusnya mutasi atlet tidak perlu lagi dilakukan.

Ia melanjutkan, selain mempersiapkan PON 2024, IMI dan Tarung Derajat juga siap mendukung kesuksesan Indonesia dalam ajang internasional SEA Games Kamboja 2023 pada 5 – 17 Mei 2023 dan Asian Games Hangzhou Cina pada 23 September – 8 Oktober 2023.

"Khusus untuk PON 2024 yang merupakan PON pertama yang diselenggarakan di dua provinsi, kita juga mendukung agar penyelenggaraannya tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan melainkan juga sukses secara prestasi, sukses ekonomi, dan sukses administrasi," katanya.

Adapun terkait Rakernas 2023 ini, Bamsoet berharap dapat meningkatkan soliditas dan solidaritas KONI Pusat dan daerah dengan berbagai cabang induk olahraga. Sehingga berbagai stakeholders olah raga tersebut dapat meningkatkan pembinaan prestasi dan kesejahteraan untuk para atlet, pelatih, dan official team.

"Sekaligus dapat mengembangkan olah raga sebagai industri, sebagaimana Amerika dengan menjadikan olah raga sebagai industri, mampu memberikan pendapatan terhadap produk domestik bruto per kapita mencapai sekitar 56 ribu dolar AS, serta Tiongkok mencapai 8.000 dolar AS. Sedangkan di Swiss, industri olahraga dilaporkan mampu memberikan sumbangan mencapai 1,7 persen dari PDB Swiss," kata dia.

Rakernas tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPD RI Lanyalla Mattalitti, Panglima Komando Armada I sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PB Porlasi) Laksamana Muda TNI Erwin S Aldedharma, Plt Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Harry Warganegara, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, PJ Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, serta Menteri Pemuda dan Olahraga RI ke-6 Hayono Isman. (*)