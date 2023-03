Eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair Temui Lagi Jokowi di Istana

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, siang ini bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Tony tak lain adalah satu dari tiga tokoh asing yang telah diminta Jokowi jadi Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Blair datang ke Istana sekitar pukul 12.10 WIB. Belum ada komentar terkait pertemuan yang disampaikan, karena Blair langsung masuk ke dalam Istana. Namun belum ada penjelasan istana soal isi pertemuan tersebut.

Selain Blair, tokoh lain yang masuk Dewan Pengarah yaitu adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed dan CEO SoftBank Masayoshi Son.

"Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota, punya pengalaman," katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Tapi belakangan, Softbank mundur dari IKN. Sedangkan Blair masih aktif sampai hari ini. Pada 8 Maret 2022, Blair juga bertemu Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.

Akhir tahun lalu, Blair mengatakan IKN Nusantara adalah wujud dari semangat Indoneia. Menurut dia, ibu kota baru ini akan membuka peluang besar bagi ekonomi dan menarik investor dari seluruh dunia.

“Dan saya membuat komitmen untuk membawa pesan itu ke dunia dan memberi tahu orang-orang bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk didatangi, layak untuk dilihat, layak untuk diinvestasikan,” ujarnya di Ballroom Djakarta Theater XXI, Selasa malam, 18 Oktober 2022.

Blair sebelumnya hadir dalam jajak pasar untuk mempromosikan berbagai potensi investasi di IKN. Dia mendengarkan berbagai aspirasi dari investor. Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru tersebut menyatakan IKN akan menjadi nilai positif Indonesia di mata dunia.

Karena itu, dia menganggap semangat itu perlu dipelihara agar kemajuan besar yang telah dicapai Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat berlanjut pada masa depan. Dengan begitu, kata Blair, Indonesia dapat mengambil tempat sebagai pemimpin bangsa-bangsa di dunia.

“Ini adalah tempat hari ini orang ingin melihat sesuatu dilakukan dan ibu kota. (IKN) Bisa menjadi personifikasi dari perwujudan semangat itu,” kata Tony.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pemerintah tidak ingin sekadar memindahkan ibu kota secara fisik, tapi juga menghadirkan roh sebuah kota.

“City with soul, city the has to be believable and lovable (Kota dengan jiwa. Kota yang dipercaya dan dicintai),” ujar dia dalam acara Pre Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa malam, 18 Oktober 2022.

Karena itu, IKN sebagai ibu kota baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak cuma akan dibangun sebagai kota layak huni. Tapi juga sebagai kota yang dicintai warganya. Caranya, kata dia, dengan memberikan kesempatan para investor dari berbagai bidang untuk mengembangkan kawasan.

Kawasan yang ia maksud adalah kesehatan, pendidikan, pertokoan, hingga pusat hiburan dan atau pusat mengelola emosi.“Saya kira ini juga kita ingin melengkapi sehingga tercipta ekosistem yang baik,” ucap Bambang.

