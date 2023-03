Anies Baswedan Puji AHY: Putra Terbaik Bangsa, Bintang Terang di Langit Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden Anies Baswedan bersua dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY serta jajaran Majelis Tinggi Partai, Kamis, 2 Maret 2023. Anies mengatakan pertemuannya membahas sejumlah hal, di antaranya ihwal demokrasi dan penegasan komitmen Demokrat mengusungnya jadi capres.

Anies bercerita, interaksi dengan AHY dan seluruh jajaran partai diwarnai dengan ikhtiar menegakkan demokrasi. Menurut dia, Demokrat sudah berada di tangan yang tepat dengan AHY sebagai Ketua Umum. Pasalnya, kata dia, AHY merupakan salah satu putra terbaik bangsa.

“Hari ini Mas AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia, telah menjadi penerus kepemimpinan Demokrat. Saya bisa sampaikan Demokrat is in a good hand,” kata Anies di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Maret 2023.

Dalam forum pagi tadi, Anies kembali teringat pada masa kepemimpinan ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Dia menjelaskan, Demokrat konsisten menjadi contoh dalam menjaga demokrasi, baik saat memegang kekuasaan maupun menjadi penyeimbang kekuasaan.

Menurut Anies, hal ini tidak lepas dari fakta sejarah bahwa SBY adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dia menyebut SBY tak hanya menjaga aturan demokrasi, melainkan juga menjaga etika dan nilai-nilainya.

“Beliau juga menjaga netralitas baik dalam penegakan hukum, maupun netralitas dalam proses pergantian kekuasaan,” ujar Anies.

Anies mengatakan persamuhannya dengan jajaran majelis partai turut menjadi momen penegasan komitmen Demokrat mendukungnya jadi capres 2024. Momen ini disebut Anies juga mengirimkan pesan kepada masyarakat untuk bergerak bersama menjemput perubahan dan perbaikan Indonesia.

“Partai Demokrat kembali menegaskan komitmen untuk berjalan bersama dan menegaskan sikap, di mana menetapkan untuk mengusung kami sebagai capres,” ujar Anies.

Sementara itu, AHY mengatakan Anies sudah meyakinkan partainya bahwa perahu Koalisi Perubahan bisa berlayar. Selain Demokrat, koalisi ini bakal terdiri atas Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kepada Anies, AHY mempercayakan kemudi Koalisi Perubahan di tangan bekas Gubernur DKI Jakarta itu.

“You are the leader, the superstar, and you will command Koalisi Perubahan ini, sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat, you will lead us all,” kata AHY.

