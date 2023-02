Anies Baswedan Belum Mau Menjawab Siapa Cawapres yang Digandeng ke Pemilu 2024

TEMPO.CO, Jakarta -Bakal calon presiden Anies Baswedan belum berkenan menjawab mengenai bakal calon wakil presiden yang akan digandeng pada Pemilu 2024. Ia enggan memberikan keterangan saat hendak ditanya wartawan.

“Sudah cukup, itu dulu, belum ada yang baru,” ujar dia pada acara apel siaga PKS di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Ahad, 26 Februari 2023.

Sekertaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsy menjawab tak permasalahkan siapa pun bakal cawapres dan menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan.

“Kalau PKS sudah selesai, kapan saja sudah oke. Kita udah enggak ada hambatan berhubungan dengan presiden Anies dan wakilnya. Tergantung Pak Anies siap untuk menerima jalankan barengin," kata Aboe Bakar.

Aboe mempertegas bahwa ia juga tidak mempermasalahkan bila wakil yang akan mendampingi Anies Baswedan tokoh di luar Koalisi Perubahan. Menurutnya, rencana tersebut telah dipetimbangkan dengan matang.

“Kita sudah menyiapkan segalanya iya atau tidak. Kita welcome, yang penting selama presiden setuju dan merupakan dukungan elektoral yang bagus, why not oke," tuturnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago pada 22 Februari lalu memprediksi bahwa Anies berpotensi memenangkan pilpres bila berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Pangi menyebut Anies Baswedan meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden dengan raihan 23,6 persen sementara Sandiaga Uno memperoleh elektabilitas 22 persen disusul Agus Harimurti Yudhoyono (18%) dan pada peringkat kedua diraih Andika Perkasa (13,2%)

JULNIS FIRMANSYAH

