Presiden Jokowi Berharap Indonesia Jadi Juara Dalam Kejuaran Otomotif

INFO NASIONAL - Presiden Joko Widodo berharap IMI mampu mencetak atlit-atlit balap berkelas internasional, sehingga kedepan Indonesia tidak hanya juara dalam industri otomotif dunia namun juga juara dalam berbagai ajang kejuaraan otomotif dunia. Jokowi juga menyambut baik sekaligus berkenan membuka IMI Awards 2021-2022.

Hal itu sebagai bentuk penghargaan kepada para atlet sekaligus para tokoh dan berbagai pihak lainnya yang berkontribusi besar terhadap pengembangan event dan prestasi olahraga bermotor. Menurutnya, event ini dapat dijadikan momentum yang sangat baik untuk memacu prestasi para atlet serta menggairahkan event olahraga bermotor internasional di Indonesia.

"Setelah sebelumnya kita berhasil menyelenggarakan MotoGP Mandalika yang disaksikan secara langsung oleh lebih dari 100 ribu penonton, tahun ini kita juga akan kembali menyelenggarakan MotoGP Mandalika serta Formula E di Jakarta," kata Presiden Jokowi saat membuka IMI Awards 2021-2022, di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu malam, 18 Februari 2023.

Turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, Wakil III Ketua KONI Tursandi Alwi, Ketua Badan Pembina IMI Letjen TNI (purn) Anto Mukti Putranto beserta jajaran pengurus pleno IMI Pusat lainnya, Gubernur Papua Barat Komjen Pol. (Purn) Paulus Waterpauw, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vinsensius Jemadu, serta Direktur Event Nasional dan Internasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Desi Ruhati.

Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki banyak atlet olahraga bermotor yang telah mengharumkan nama bangsa. Dari mulai Tinton Suprapto, Rifat Sungkar, Ananda Mikola, Rio Haryanto, Mario Aji, Sean Gelael dan masih banyak lagi lainnya.

Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo mengatakan, saat ini Indonesia juga memiliki banyak atlet muda yang telah mengharumkan bangsa di berbagai kejuaraan balap internasional. Seperti Sean Gelael (Runner up FIA Endurance Trophy for LMP2 Drivers dalam ajang FIA World Endurance Championship 2021 dan 2022), Oliver Saadie Ritno Sini (3rd Position Rock Cup Italy 2021 Rd 8) dan Qarrar Firhand (2nd Position Rock Cup Italy 2022 Round 2).

"Selain itu ada juga Wahyu Nugroho (Position 6 BLU CRU European Cup 2022 Round 3), Aldi Satya Mahendra (Position 5 Asia Road Racing Championship 2022), Andi Farid Izdihar (1st Overall 600 Cc Asia Road Racing Championship 2022), AM Fadli (1st Overall 250 Cc Asia Road Racing Championship 2022), Wahyu Aji Trilaksana (1st Overall 150 Cc Asia Road Racing Championship 2022) serta Veda Ega Pratama (1st Winner Idemitsu ATC Mandalika 2022)," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, selain memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Otomotif Indonesia, IMI Awards 2021-2022 juga memberikan 259 Awards kepada para atlet otomotif, para tokoh, serta berbagai kalangan yang peduli pada kemajuan olahraga dan mobilitas otomotif di Indonesia.

"Sebagaimana ditekankan Presiden Joko Widodo, IMI Awards menjadi momentum strategis untuk mendorong peran aktif dari segenap pemangku kepentingan dalam dunia otomotif Indonesia. Khususnya dalam mengoptimalkan capaian prestasi olahraga otomotif di kancah nasional maupun internasional, serta memiliki impact terhadap kehadiran event balap bermotor dunia di Indonesia," ujar Bamsoet. (*)