Perlunya Pengawasan Penggunaan BBM Subsidi

INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan meminta pemerintah untuk secara serius menyikapi melonjaknya alokasi dan anggaran subsidi, khususnya untuk penugasan BBM (pertalite) yang tidak tepat sasaran. Ini telah menjadi masalah yang belum selesai, sementara neraca perdagangan migas semakin tertekan, keuangan negara sangat terbebani.

Menurutnya, jika ini terus berulang, maka rakyat kecil yang akan terus menjadi korbannya. “Faktanya kuota pertalite sudah jebol. Sepanjang tahun 2022, serapan pertalite mencapai 29,48 juta kilo liter, jauh melampaui kuota yang ditentukan sebesar 23,05 juta kilo liter,” kata dia.

Menurutnya, menambah kuota hanya membawa beban biaya subsidi yang membengkak. “Penambahan kuota ini hanya menjelaskan keterbatasan pemerintah dalam menyusun anggaran yang presisi dan tepat arah,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Dalam catatan Institute for Energy Economics and Financial Analyis (IEEFA), konsumsi BBM di Indonesia memang termasuk yang paling boros. Rata-rata penggunaan BBM untuk kendaraan ringan konvesional di Indonesia mencapai lebih dari 8 liter per 100 kilometer.

Dibandingkan dengan India, misalnya yang konsumsi BBM hanya rata-rata 6 liter per 100 kilometer. “Ini artinya, kita lebih boros 40 persen,” ujar Syarief.

Karena itu, menurutnya, fakta sosiologis seperti ini juga harus dicermati dan menjadi masukan kebijakan. "Mengapa kita lebih boros? Apakah ini sepadan dengan produktivitas? Ini perlu dianalisis agar pembiayaan tetap terjaga".

Profesor di bidang Manajemen Strategi Koperasi dan UKM ini mengatakan, dengan realisasi anggaran subsidi dan kenaikan BBM yang mencapai Rp322,4 triliun pada 2022, hal konsumsi BBM ini sudah sangat serius dan mencekam. Angka ini melonjak jauh dibandingkan rencana sebesar Rp 267,1 triliun pada APBN 2022.

Ini menggambarkan ada sejumlah Rp 55,3 triliun biaya subsidi yang membengkak. Oleh karena itu, Syarif menegaskan, penting untuk alokasi dan pengawasan penggunaan subsidi BBM.

Sebab, jika ternyata perilaku konsumsi BBM warga boros, maka lakukan sosialisasi, edukasi terarah, serta penggunaan instrumen yang tepat. "Atau memang jika marak terjadi penyelundupan, maka fungsi pengawasan harus ditegakkan dengan serius," katanya.

Menurut Syarief, negara telah memberikan mandat kepada BPH Migas untuk mengatur dan mengaktifkan ketersediaan dan pendistribusian BBM, serta fungsi pengawasannya. "Begitu dengan Pertamina yang memberikan tugas penyediaan dan pendistribusian BBM penugasan sesuai amanat Perpres 191/2014," ujarnya.

Kalau saja masalahnya pada subsidi kuota yang kurang presisi, Syarief melanjutkan, tentu ini menjadi catatan serius bagi pemerintah dalam memahami pola perilaku konsumsi BBM di Indonesia. “Atau jika memang regulasi ini kurang memberikan mandat dan kewenangan pengawasan dan penindakan, tentu revisi Perpres adalah keharusan. Jangan sampai rakyat yang terus menjadi korban,” ujar Syarief. (*)