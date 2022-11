Lama Tak Muncul Motivator Mario Teguh Esok Akan Diperiksa Polri, Saksi Kasus Penggelapan Robot Trading Net89

TEMPO.CO, Jakarta - Mario Teguh akan melakukan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri mengenai kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang robot trading Net89 pada Kamis, 10 November 2022. Pemberitaan ini dilontarkan oleh Kasubdit II Dirtipideksus Kombes, Chandra Sukma Kumara.

Mario Teguh, Kamis 10 November 2022 dijadwalkan diambil keterangannya sebagai saksi oleh Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, sebagai saksi kasus dugaan penipuan dan penggelapan robot trading Net89. “Sudah kita layangkan panggilan untuk hari Kamis (10 November). Jam 10,” kata Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Chandra Sukma Kumara, 8 November 2022.

Menurut Chandra, pemeriksaan kepada Mario Teguh untuk menggali pelatihan yang sempat diberikan kepada tersangka kasus penipuan Net89, Reza Paten. "Yang sesuai dengan keterangan dari tersangka, bahwa Pak Mario sempat sampaikan semacam coaching gitu. Kita uraikan hubungannya apa," ujarnya.

Melansir antaranews, selain motivator yang terkenal dengan ucapan “Salam super!”, panggilan juga dilayangkan kepada Adi Perkasa yang sama-sama melakukan pemeriksaan pada lusa, pukul 10.00 WIB. Sontak berita ini pun mengejutkan publik lantaran sudah lama tidak muncul di depan umum, secara tiba-tiba Mario Teguh muncul membawa kabar tidak baik. Untuk me-recall kembali sosok presenter Kick Andy ini, simak profilnya berikut ini.

Profil Sang Motivator Mario Teguh

Mario teguh yang memiliki nama asli Sis Maryono Teguh merupakan seorang motivator dan konsultan asal Indonesia. Motivator berdarah Makassar yang lahir pada 5 Maret 1956 ini dikenal karena keahlian dan kecerdasan menjadi presenter di salah satu stasiun televisi swasta dengan memberikan kata-kata bijak. Sebenarnya, kecerdasan dan keahlian Mario Teguh sudah terlihat sejak remaja. Buktinya, pada 1975 ia berhasil mengenyam pendidikan Arsitektur, New Trier West High (setingkat SMA), Amerika Serikat.

Usai lulus dari New Trier West High, Mario Teguh kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikannya di jurusan Linguistik dan Pendidikan Bahasa Inggris, IKIP. Setelah itu, ia kembali melanjutkan pendidikannya di Jepang dan mengambil jurusan International Business di Sophia University. Tidak pernah puas atas kecerdasannya, setelah berhasil lulus dari Sophia University, Mario Teguh kembali melanjutkan pendidikannya di Indiana University, Amerika Serikat. Kal itu, ia memilih jurusan Operations Systems dan lulus pada 1983 dengan gelar MBA di usianya yang masih menginjak 27 tahun.

Mengutip p2k.unkris.ac.id, setelah berhasil lulus dari pendidikannya, Mario Teguh tidak langsung masuk dalam dunia hiburan Indonesia. Ia mengawali kariernya menjadi Head of Manager BIMC, Zamre Ab. Wahab. Kemudian, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan memilih bekerja sebagai Head of Sales di Citibank Indonesia dari periode 1983 sampai 1986.

Usai masa jabatannya selesai, ia pindah bekerja di BSB Bank pada 1986-1989 sebagai Manager Business Development. Kemudian, ia mengambil tawaran untuk bekerja di Aspac Bank sebagai Vice President Marketing and Organization Development selama empat tahun. Lalu, pada 1994, ia memutuskan untuk bekerja di Exnal Corp Jakarta sebagai seorang CEO dan Senior Consultant.

Berkat pengalamannya yang berkecimpung dalam dunia bisnis membuat Mario Teguh kerap menjadi pembicara dalam beberapa acara bisnis. Salah satunya dalam acara stasiun televisi swasta, yaitu Business Art di O’Channel pada 2007. Keahlian Mario Teguh dalam berbicara, menyusun kalimat bijak, dan memiliki ciri khas menghibur membuatnya mendapat tawaran menjadi motivator dalam acara televisi Golden Ways. Dari sinilah, nama Mario Teguh semakin meroket dan terkenal sampai sekarang, tidak jarang penghargaan pun berhasil diraih olehnya.

Melansir muri.org, pada 2003, Mario Teguh berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penyelenggara seminar berhadiah mobil pertama di Indonesia. Selain itu, pada 2010, ia kembali meraih penghargaan dari MURI sebagai motivator dengan halaman penggemar Facebook terbesar di Indonesia. Selain penghargaan tersebut, Mario Teguh juga dikenal sebagai seorang penulis buku, antara lain Becoming a Star, One Million Second Chances, dan Leadership Golden Ways.

Kariernya yang begitu sukses menjadi motivator tidak sama berhasilnya dengan kehidupan pribadi Mario teguh. Diberitakan, sebelum menikah dengan Linna Teguh, ia sempat menikahi perempuan bernama Aryani Soenarto yang kandas pada 1993. Dua tahun kemudian, ia menikahi Linna dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Audrey teguh dan Marco teguh.

