Sederet Fakta dalam Persidangan Obstruction of Justrice Pembunuhan Brigadir J

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang perkara obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir J yang melibatkan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo digelar pada Kamis, 3 November 2022. Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan ini. Di antaranya Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta AKBP Ridwan Soplanit dan anak buahnya AKP Rifaizal Samual, serta asisten rumah tangga (ART) Sambo, Kodir.

Berikut sejumlah fakta yang terungkap dalam agenda persidangan tersebut:

1. ART Ferdy Sambo bersihkan darah Brigadir J

ART Ferdy Sambo di rumah dinas di Komplek Duren Tiga, Jakarta Selatan, Daryanto alias Kodir, mengaku diperintahkan membersihkan darah Brigadir J setelah pembunuhan pada 8 Juli 2022. Kodir mengaku tak mengenal siapa yang memerintahkan pembersihan tersebut.

“Saya lagi di garasi, terus dia bilang ‘Mas, tolong dong bersihin dalam’,” kata Kodir yang menjadi saksi dalam sidang kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 3 November 2022.

Kodir mengaku diperintah seseorang yang menggunakan kaos. Dia mengaku tak mengenal orang tersebut dan tak ingat ciri-cirinya.

Kodir pun diminta jaksa menceritakan bagaimana ia membersihkan darah Brigadir J yang berceceran di samping tangga. Kodir mengatakan awalnya ia memakai serok kayu, kemudian memakai kain lap untuk membersihkan sisa darah.

“Menggunakan serok kayu, kemudian dibuang ke kamar mandi,” ujar Kodir.

2. Kodir dengar suara tembakan lebih dari satu kali

Sebelumnya, Kodir mengatakan rombongan Putri Candrawathi tiba di rumah Duren Tiga sekitar pukul 17.00 WIB. Putri, kata dia, datang bersama Bripka Ricky Rizal, Richard Eliezer alias Bharada E, Brigadir J, Kuat Ma’ruf, dan Susi.

Namun Kodir tidak mengetahui kejadian di dalam rumah karena berada di luar rumah bersama ajudan Ferdy Sambo, Adzan Romer. Yang dia tahu, Sambo datang setelah kurang lebih 10 menit Putri masuk rumah. Tidak tahu apa yang dilakukan Sambo di dalam, Kodir mengaku tiba-tiba mendengar suara tembakan lebih dari satu kali.

“Saya berlarian ke luar rumah. Ke pinggir jalan. Saya menanyakan ke Om Romer ‘Om ada apa?’. Tidak ada jawaban karena panik,” kata pria yang telah bekerja pada Sambo sejak 2010 ini.

Kodir mengaku baru masuk ke dalam rumah sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu sudah banyak orang yang datang. Dia melihat bercak darah di lantai, tetapi tidak menemukan jenazah Brigadir Yosua karena sudah dibawa dengan ambulans.

Kodir juga mengatakan CCTV di rumah juga mati sebelum kejadian. “Sejak 15 juni CCTV sudah mati, Yang Mulia,” kata Kodir.

3. Ferdy Sambo intervensi penyelidikan kematian Yosua

Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta, AKBP Ridwan Soplanit, menyatakan adanya intervensi dari personel Divisi Propam Polri yang dipimpin Ferdy Sambo dalam pengusutan kematian Brigadir J. Ridwan merasa timnya diintervensi sejak awal melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada 8 Juli 2022, sesaat setelah kematian Yosua.

Intervensi itu yang membuat Polres Jakarta Selatan tak dapat mengamankan saksi dan barang bukti penting seperti rekaman CCTV di Komplek Duren Tiga, Jakarta Selatan.

“Terintervensi karena bukan lagi head to head, orang per orang, tapi memang situasi pada saat kita olah TKP itu status quo kita itu sudah dimasukkan sama dari Propam Polri waktu itu,” kata Ridwan saat menjadi saksi persidangan terdakwa obstruction of justice Irfan Widyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 3 November 2022.

4. Ferdy Sambo tegur penyidik saat interogasi Bharada E

AKP Rifaizal Samual, anak buah Ridwan Soplanit, mengaku sempat ditegur oleh Irjen Ferdy Sambo karena dianggap menginterogasi Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E terlalu keras.

Rifaizal menceritakan soal teguran Sambo itu saat menjadi saksi dalam sidang obstruction of justice pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa AKP Irfan Widyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 3 November 2022

Dia mengaku dipanggil Ferdy Sambo ketika sedang menanyai Bharada E. Saat itu ia menanyakan soal kronologi tembak menembak antara Richard dengan Brigadir Yosua.

“Dinda sini kamu,” kata Rifaizal menirukan ucapan Ferdy Sambo.

Rifaizal lantas mendekati Sambo yang kemudian bertanya, “Kamu Akpol berapa?"

"Siap! saya 2013," jawab Rifaizal. "Perintah untuk kami jenderal."

Kepada Rifaizal, Sambo lantas berkata, "Kamu jangan kencang-kencang nanyanya ke Richard, dia sudah bela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya?”

“Siap bisa jenderal!” jawab Rifaizal.

RIRI RAHAYU | EKA YUDHA SAPUTRA



Baca: Bharada E: Saya Hanya Anggota yang Tidak Mampu Tolak Perintah Jenderal