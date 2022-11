3 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia 2023 dari Indonesia, Salah Satunya Habib Lutfi

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan atau The Royal Islamic Startegic Studies Centre (TRISSC) mengeluarkan daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia 2023. Dari 50 besar tokoh muslim, ada tiga tokoh dari Indonesia.

TRISSC merupakan lembaga riset independen yang berafiliasi dengan Institut Aal Al Bayt Kerajaan untuk Pemikiran Islam di Amman, Yordania.

Mengutip dari The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2023, daftar ini bertujuan untuk mengukur seberapa berpengaruhnya seorang tokoh muslim dalam suatu komunitas yang berupa budaya, ideologi, keuangan, politik, dan lainnya.

Metode pengukuran ini dilakukan melalui hasil perhitungan kombinasi antara metrik sosial, opini publik, pendapat ahli, pendapat penduduk, dan pencapaian tokoh tersebut dalam jangka panjang.

Adapun tiga tokoh muslim Indonesia yang masuk ke dalamnya yaitu:

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Indonesia Jokowi kembali masuk ke dalam daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia setelah tahun sebelumnya berada di peringkat ke-12. Lalu di tahun ini Presiden Jokowi berada di peringkat ke-13. Sedangkan untuk kategori tokoh politik, Presiden Jokowi berada di urutan ke-9. TRISSC memasukkan Presiden Jokowi dalam kategori bidang politik karena memimpin penduduk negara dengan jumlah 280 juta penduduk Indonesia.

2. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)

Tahun ini adalah tahun ketiga Gus Yahya masuk dalam daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia yaitu pada 2022 dan 2021. Gus Yahya menempati urutan ke-19 dan dalam kategori tokoh cendikiawan dan penceramah, ia menempati urutan ke-9, sama seperti Presiden Jokowi. TRISSC menempatkan Gus Yahya dalam kategori administratif, politik, dan pendidikan. Hal ini didasari atas besarnya pengaruh Gus Yahya dalam menjadi pemimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang beranggotakan sekitar 50 juta orang.

3. Habib Luthfi bin Yahya

Penceramah dengan nama lengkap Al Habib Muhammad Luthfi bin Yahya ini berada di peringkat ke-30 secara general. Sedangkan dalam kategori cendekiawan atau penceramah, ia berada di urutan ke-18. TRISSC menempatkan Habib Luthfi dengan pengaruh yang berdampak signifikan bagi dunia muslim khusunya dalam pendirian ratusan sekolah, masjid, dan zawiyah (tempat tinggal sufi) di Indonesia.

FANI RAMADHANI

baca juga: Jokowi dan Yahya Cholil Masuk 20 Besar Tokoh Muslim Paling Berpengaruh Dunia