Bamsoet Apresiasi Asuransi Sinar Mas Atas Pembayaran Klaim Hole in One Mobil Subaru Forester Di Turnamen IMI Automotive Friendship Golf Gathering 2022

INFO NASIONAL -- Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan Asuransi Sinar Mas terhadap penyelenggaraan IMI Automotive Friendship Golf Gathering 2022 yang diselenggarakan IMI melalui IMI Automotive Golf Community (AGC) pada 16 Oktober 2022 di Damai Indah Golf, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Memperebutkan Piala Bergilir Ketua Umum IMI 'Bambang Soesatyo Trophy' dan Piala Bergilir Ketua AGC 'Ahmad Sahroni Trophy'.

Asuransi Sinar Mas telah membayarkan klaim asuransi Hole in One, untuk hadiah Automotive Friendship Golf Gathering 2022 di Hole 3 Par 3, berupa 1 unit Subaru Forester 2.0-L senilai Rp 579.500.000, yang dimenangkan Prawira Artha.

"Dukungan Asuransi Sinar Mas tersebut tidak lepas karena IMI telah menjadikan Asuransi Sinar Mas sebagai official insurance partner IMI. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara IMI dengan Asuransi Sinar Mas telah ditandatangani pada 15 Juni 2021. Melalui PKS tersebut, Asuransi Sinar Mas memberikan santunan kepada para pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI apabila mengalami cacat tetap akibat kecelakaan akselerasi, penggantian biaya rumah sakit/pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan pada saat mengikuti suatu perlombaan di sirkuit, touring ataupun melakukan hobi dengan tingkat risiko tinggi, hingga pemberian santunan duka cita kepada ahli waris apabila pemilik KTA IMI meninggal dunia," ujar Bamsoet usai menerima Manajemen Asuransi Sinar Mas yang telah membayarkan klaim asuransi Hole in One Automotive Friendship Golf Gathering 2022, di Jakarta, Jumat (28/10/22).

Manajemen Asuransi Sinar Mas diwakili M. Haryadi Jayaputra dan Moh. Ayub Anggadinata. Hadir pula Pengurus IMI Pusat antara lain, Badan Pengawas Brigjen Pol (Purn) Agus Kurniady Sutisna, Bendahara Umum Iwan One, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Wakil Ketua Umum IT dan Digital Tengku Irvan Bahran, Hubungan Antar Lembaga Andrys Ronaldi, Komunikasi dan Media Hasby Zamri, serta Mobility Ronny Arifudin.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Automotive Golf Community (AGC) didirikan oleh IMI sebagai wadah silaturahmi bagi para pecinta otomotif yang juga memiliki kesamaan melakukan olahraga golf. AGC diketuai Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga menjabat Sekretaris Jenderal IMI Pusat.

"Setelah sukses diselenggarakan di Jakarta, event IMI Automotive Friendship Golf Gathering akan diselenggarakan secara rutin selama tiga kali dalam setahun. Paling dekat akan diselenggarakan Maret 2023 di Bali, kemudian rencananya di Bandung, dan Solo dengan hadiah Hole in One mobil BMW dan Mercedez Benz. Asuransi Sinar Mas diharapkan bisa kembali menjadi partner dalam setiap penyelenggaraan event IMI Automotive Friendship Golf Gathering tersebut," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, melalui IMI Automotive Friendship Golf Gathering, IMI berusaha menggerakan berbagai sektor ekonomi masyarakat. Karena event ini mampu memberikan multiplier effect economy yang signifikan bagi daerah yang dijadikan tuan rumah.

"Dari kegiatan seperti ini juga bisa terbangun sinergi dan kolaborasi dari para pecinta otomotif dan golf. Tidak menutup kemungkinan melalui event ini mereka bisa membangun usaha bersama, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak kalah penting, melalui event ini diharapkan bisa merekatkan ikatan kebangsaan para pecinta otomotif dan golf," pungkas Bamsoet. (*)