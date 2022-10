Pemerintah RI dan PIUC Dukung Konferensi Pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Dunia

INFO NASIONAL – Pemerintah Indonesia menyadari kerja sama antara negara sangat penting terutama dalam menghadapi tantangan global. Sejak pandemi Covid-19, seluruh negara sedang berjuang memulihkan perekonomian namun kembali menghadapi tantangan berupa konflik antara Rusia dan Ukraina, serta perubahan iklim.

“Kita menyadari bahwa setiap persoalan di suatu negara dapat berimbas ke negara lain. Untuk itu, perlu penguatan kerja sama yang melibatkan semua pihak dan semua unsur, termasuk Parlemen. Dalam hal ini, kami melihat peran penting parlemen, sebagai mitra penting Pemerintah dalam memperkuat upaya menghadapi tantangan global. Tentu harus dilakukan secara efektif dan efisien,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Selasa 25 Oktober 2022.

Mahfud mewakili Presiden Joko Widodo memberi pidato sambutan dalam Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan dan Dewan Syura dari Negara-Negara Islam di Gedung Merdeka, Bandung, yang berlangsung pada 24-26 Oktober. Konferensi ini bertujuan membentuk Forum Majelis Permusyawaratan Dunia.

Pemerintah, ujar Mahfud, memberi dukungan penuh pada konferensi ini dan berharap menjadi wadah diskusi yang bersifat positif dengan pendekatan yang sinergis, terbuka dan inklusif bagi pembahasan dalam mencari solusi atas berbagai tantangan global. “Saya berharap agar pembahasan di pertemuan ini dapat berjalan baik dan mencapai hasil yang bermanfaat bagi umat manusia.”

Menurutnya, tujuan konferensi ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun ini yang mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”. Tema tersebut dipilih karena sesuai dengan situasi global saat ini yang masih dalam tekanan akibat pandemi Covid-19, konflik Rusia-Ukraina yang berpotensi melemahkan kembali perekonomian, hingga ancaman krisis iklim.

Maka, diperlukan upaya bersama yang kolaboratif dan inklusif dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia. Di titik inilah perwakilan parlemen dari 15 negara yang datang ke Bandung mengusung semangat yang sama.

Pesan serupa disampaikan oleh Secretary General of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI, H.E. Mouhamed Khouraichi Niass. Menurutnya, tujuan konferensi di Bandung ini sejalan dengan fokus PUIC.

“Isu yang dibahas dalam forum ini juga menjadi inti dari kepentingan PUIC, terutama krisis iklim yang serius, dampak pasca-pandemi Corona, penanggulangan krisis ekonomi, serta isu-isu yang berdampak pada peradaban manusia,” ujarnya.

PUIC yang dibentuk tahun 1999 pada hakikatnya berupaya memberikan kontribusi kepada berbagai isu yang terjadi pada umat Islam di dunia ini, seperti masalah politik, budaya, ekonomi, dan sosial.

PUIC saat ini memiliki empat komite, yakni Komite Urusan Politik dan Hubungan Luar Negeri, Komite Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Komite Hak Asasi, Perempuan dan Keluarga, serta Komite Budaya dan Hukum, serta Dialog Peradaban dan Agama. “Selain itu, PUIC juga memiliki komite khusus untuk masalah yang dihadapi Palestina,” ucap Mouhamed Khouraichi Niass.

Artinya, semangat yang diusung Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syura, atau Nama Sejenis Lainnya dari Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam yang diinisiasi oleh MPR RI sejalan dengan PUIC.

Karena itu, Mouhamed Khouraichi Niass memastikan PUIC akan bekerja sama dan memberi bantuan yang dibutuhkan. “Kami siap untuk menempatkan semua keahlian dan kemampuan kami untuk mewujudkan tujuan pertemuan ini. Kami juga siap menindaklanjuti hasil pertemuan ini untuk memastikan kerja sama yang lebih baik.”

Sebagai informasi, ada 15 parlemen negara yang hadir pada konferensi selama tiga hari di Gedung Merdeka, Bandung. Total delegasi mencapai ratusan anggota parlemen. Adapun 15 negara tersebut adalah Aljazair, Bahrain, Mesir, Iran, Irak, Yordania, Malaysia, Maroko, Mozambik, Pakistan, Palestina, Saudi Arabia, Turki, Yaman, dan Indonesia sebagai tuan rumah.

Selain 15 negara, turut hadir Secretary General PUIC H.E. Mr. Mouhamed Khouraichi NIASS, beserta rombongan, serta Director of the Muslim World League in Indonesia, H.E. Abdurrahman Muhammad Amin Al Khayyat.(*)