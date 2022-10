MPR RI Usulkan Nama Forum untuk Majelis Permusyawaratan Dunia

INFO NASIONAL – Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa MPR RI mengusulkan nama Forum for World Consultative Assembly atau Forum untuk Majelis Permusyawaratan Dunia kepada para delegasi yang hadir di Konferensi Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro atau Nama Sejenis Lainnya, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa, 25 Oktober 2022.

“Saya sangat berharap, melalui konferensi ini akan terjadi pertukaran pikiran dan gagasan yang menguatkan forum yang kita deklarasikan di Bandung, dapat mengusung kebersamaan dalam menghadirkan kehidupan bersama yang makin damai, adil, dan sejahtera, yang akan memperkuat dan memperkokoh kehidupan dalam mengupayakan terciptanya tatanan kehidupan umat manusia global yang semakin tumbuh dan harmonis, demokratis, serta berkeadaban,” ujar Bamsoet dalam pidatonya di hadapan perwakilan parlemen, majelis suro atau nama sejenis lainnya dari 15 negara.

Sebanyak 15 negara dan dua organisasi internasional yang hadir selama konferensi berlangsung, 24-26 Oktober, yakni Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Maroko, Republik Arab Mesir, Republik Islam Pakistan, Palestina, Malaysia, Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Kerajaan Bahrain, Republik Mozambik, Republik Yaman, Republik Turki, Republik Islam Iran, Republik Irak, Kerajaan Yordania Hasyimiyah, serta Indonesia sebagai tuan rumah. Selain itu, turut hadir Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI atau PUIC dan Liga Muslim Dunia.

Bamsoet menjabarkan lima alasan penting kerja sama antara parlemen di dunia dalam forum ini. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau Nama Sejenis Lainnya memiliki potensi besar namun secara spesifik belum terwadahi dalam PUIC maupun Inter Parliamentary Union (IPU). Sementara di negara-negara Arab dan Afrika sudah ada forum sejenis yaitu ASSECAA (Association of Senates, Shoora and Equivalent Councils in Africa and the Arab World).

“Maka MPR RI sesudah mengkaji, berkonsultasi dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, mengajukan inisiatif untuk membentuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau nama lain yang disepakati melalui konferensi internasional yang kita gelar sekarang ini. Dan, MPR RI bila disepakati oleh konferensi internasional yang mulia ini, siap menjadi tuan rumah untuk sekretariat dari forum yang mulia ini,” tutur Bamsoet.

Terlebih, solidaritas di antara negara OKI dan PUIC sangat kuat, sehingga dibutuhkan bermacam saluran yang bisa mewadahi aspirasi selain dari lembaga yang sudah ada, sesuai dengan karakteristik isu, persoalan, serta kewenangan, dengan memaksimalkan potensi diplomasi keparlemenan, salah satunya melalui forum yang sedang diupayakan dalam konferensi ini.

Alasan kedua, setiap isu perlu didekati dengan formula kerja sama lembaga yang sesuai dengan isu dan karakteristik atau kewenangan lembaga termasuk lembaga keparlemenan. Ketiga, kerja sama antar lembaga dalam forum atau lembaga internasional harus menghasilkan penguatan kelembagaan bagi internal lembaga itu sendiri.

Keempat, kerja sama antar lembaga dalam forum atau lembaga internasional diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa ditindaklanjuti lembaga itu atau mitranya, sesuai tugas dan fungsi lembaga itu.

“Kelima, kerja sama antar lembaga dalam organisasi internasional diharapkan dapat menguatkan kontribusi lembaga internasional yang sudah lama eksis dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan khususnya, dan persoalan global pada umumnya. Yaitu, upaya menciptakan perdamaian, peradaban, dan keamanan bagi keberlangsungan hidup manusia, dan bagi terciptanya masyarakat yang berperadaban dengan maksimalisasi peran perlemen-parlemen dan forum yang mewadahi parlemen-parlemen tersebut,” kata Bamsoet.

Kerja sama antara parlemen melalui forum ini, Bamsoet melanjutkan, menjadi semakin penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang hadir saat ini. Mulai dari pandemi Covid-19, naiknya suhu politik dunia melalui konflik Rusia dan Ukraina, hingga perubahan iklim.

“Di sinilah pentingnya kita Pimpinan dari MPR RI, Majelis Syuro dan Nama Sejenis Lainnya untuk duduk bersama merumuskan pemikiran, komitmen, serta rencana strategis kontribusi kolektif dalam merespons perubahan iklim global,” ucap Bamsoet.

Semua negara pada akhirnya akan dihadapkan pada pilihan transisi untuk memasuki arena green economy yang mensyaratkan produksi berbasis rendah emisi yang disertai dengan komitmen dalam arena perdagangan karbon. Transisi energi membutuhkan strategi untuk memastikan ketepatan waktu agar tidak menyebabkan trade off pada hilangnya potensi pertumbuhan baik di masing-masing negara ataupun secara global.

Selain isu perubahan iklim, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan kondisi geopolitik, kerja sama antara parlemen negara-negara Islam ini juga penting untuk mengatasi masalah lainnya, seperti islamophobia dan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Walau demikian, upaya membentuk Forum untuk Majelis Permusyawaratan Dunia ini tidak berarti menegasikan eksistensi PUIC dan IPU, maupun Liga Muslim Dunia. Bamseot menegaskan, forum baru ini justru ingin menjadi mitra yang menguatkannya.

“Pembentukan forum ini, bilapun tidak permanen akan memberikan keuntungan tersendiri, karena akan lebih fleksibel, juga akan lebih lincah dalam menguatkan kebersamaan dan memberikan alternatif solusi di tengah dinamika global yang sedang bergejolak,” kata Bamsoet. (*)