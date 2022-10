Muncul Diagram Polisi Peras Pengusaha Pembeli Arloji Mewah Merk Richard Mille

TEMPO.CO, Jakarta -Diagram polisi peras pengusaha yang mengalami penipuan jam tangan dan mobil mewah muncul di sosial media. Dalam diagram itu seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno diperas Rp 4 miliar oleh polisi setelah membuat laporan atas kasusnya. Tony saat itu hendak membeli jam tangan mewah bermerk Richard Mille seharga Rp 77 milliar.

Dalam alur diagram tersebut terdapat nama Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto. "Waktu Tony Sutrisno menghadap Komjen Agus Andrianto pada tanggal 30 Sept 2021, Komjen AA memanggil Kombes Rizal tapi sedang sakit dan tidak masuk, akhirnya yang menghadap Kompol T dan AKP J. Komjen AA memerintahkan kepada Kompol T dan AKP J, "Kalian kalau mau minta duit kepada pelapor saja, jangan sama terlapor", itu di kemukakan di depan Tony Sutrisno," tulis bagan tersebut.

Bagan juga mencantumkan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Syahardiantono (saat itu menjabat Wakil Kepala Bareskrim) dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi. Terdapat pula nama Komisaris Besar Rizal Irawan yang saat itu menjabat Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, dan inisial Kompol A tertulis jabatan hanya Kanit (kepala unit).

Menurut diagram itu Divisi Propam Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Untuk Andi Rian, kasus dihentikan atau tidak ada sidang atas perintah Kabareskrim. Pemeriksaan pun hanya sampai Wabprof Divisi Propam Polri. "Kombes Rizal meminta korban supaya menghadap Andi Rian dan meminta membawa uang sebesar 19000 Dollar SGD. Lalu korban menghadap Andi Rian dan hand to hand memberikan uang tersebut," tulis diagram itu.

Ditulis pula dalam diagram tersebut bahwa Kombes Rizal Irawan telah menjalani Sidang Etik dengan vonis berupa demosi 5 tahun. Namun, vonis banding yang diajukan Kombes Rizal Irawan menjadi demosi 1 tahun atas perintah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono."Kombes Rizal Irawan divonis demosi 5 Tahun namun vonis banding jadi 1 Tahun atas atensi Wakapolri Gatot Eddy Pramono.

Kompol A divonis demosi 10 Tahun," kutip diagram.

Disebutkan pula bahwa Kompol A sudah divonis Sidang Etik selama demosi 10 tahun. Diduga, Kompol A menerima dana dari Tony Sutrisno sebesar Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kompol A setor ke Kombes Rizal Irawan sebesar Rp. 2,6 miliar. "Kok bisa Kombes Rizal Irawan disunat hukumannya jadi 1 Tahun Demosi dan atas atensi Wakapolri. Sedangkan anak buahnya didemosi 10 Tahun, apakah itu adil? Oh, iya. Keterlibatan Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus Andrianto kok gak diselidiki," tulis diagram.

Diagram tersebut juga menulis bahwa laporan terhadap Andi Rian dihentikan atas perintah Kabareskrim dan pemeriksaan hanya sampai Wabprof Kombes Abbas dan Kombes Hariono. Tempo terus berusaha mengonfirmasi kebenaran isi diagram itu ke Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono, dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Namun hingga Sabtu sore, 22 Oktober 2022 belum mendapatkan konfirmasi.

Dibantah Operator Butik Richard Mille

Pimpinan PT Royal Mandiri Internusa selaku operator butik Richard Mille Jakarta, Yullie Angela, membantah tudingan penipuan terkait pembelian jam tangan mewah senilai Rp 77 miliar oleh pengusaha Tony Sutrisno. Menurut dia, Tony tak membeli kedua arloji tersebut melalui perusahaannya.

Yulie menyatakan tuduhan Tony terkait pembelian jam tangan mewah itu menyesatkan. Bahkan, dia mengatakan Richard Mille Jakarta juga tidak pernah menerima pembayaran jam tangan Rp 77 miliar dari Tony Sutrisno.

Berdasarkan penelusurannya, Yulie berujar Tony membeli 2 jam mewah tersebut dari Richard Mille Asia Pte Ltd. di Singapura. Hal ini, kata dia, diketahui dari surat keterangan Richard Mille Asia Pte Ltd tertanggal 2 September 2021 yang dibuat di hadapan Lee Meng Mew, Notaris Publik di sana.

Richard Mille Asia Pte Ltd, kata Yullie, pun sudah menyatakan bahwa pihaknya telah menerima pembayaran penuh atas kedua jam tangan tersebut dari Tony Trisno sebesar 6.805.400 dolar Singapura. "Fisik kedua jam tangan tersebut ada di Richard Mille Asia Pte Ltd di Singapura dan saat ini sedang menunggu Saudara Tony Trisno untuk mengambil kedua jam tangan tersebut di Richard Mille Asia Pte Ltd di Singapura, akan tetapi entah kenapa Saudara Tony Sutrisno tidak mau mengambil kedua jam tangan tersebut di Singapura," kata Yullie dalam keterangannya, Jumat, 8 April 2022.

Sudah Lapor ke Mabes Polri

Tony Sutrisno sudah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan terkait pembelian 2 arloji mewah itu kepada Bareskrim Polri pada 28 Juni 2021. Hal itu tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/0396/VI/2021/SPKT/Bareskrim tersebut, dengan terlapor Richard Lee.

Yullie juga menyatakan pihaknya telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini. Dia menyatakan mereka telah dua kali dipanggil penyidik sesuai undangan dari Bareskrim Polri No: B/3632/VIII/2021Dittipidum Tanggal 23 Agustus 2021 dan No: B/7918/XII/RES.1.11/2021/Dittipideksus Tanggal 8 Desember 2021.

Tony Sutrisno mengklaim mengalami kerugian hingga Rp 77 miliar dalam perkara penipuan itu. Kuasa Hukum Tony, Royandi Haichal menyebut pesanan kliennya yakni jam tangan Richard Mille RM5602 Blue Sapphire Unique Piece dan Richard Mille RM5703 Black Sapphire tak kunjung diterima.

Arloji RM5602 Blue Sapphire Unique Piece disebut hanya ada satu di dunia sementara RM5703 disebut hanya ada dua di dunia. Royandi menyebut dua jam tangan Richard Mille itu dipesan oleh Tony pada 2019 dengan sistem pre-order dan seharusnya diterima pada 2021 lalu. Bahkan, kata Royandi, kedua jam tangan itu telah dibayar lunas oleh kliennya.

Bisnis.com

Baca Juga: Richard Mille Jakarta Bantah Tudingan Penipuan dari Pengusaha Tony Sutrisno - Nasional Tempo.co