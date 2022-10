Goenawan Mohamad Raih Japan Foundation Award, Dubes Heri: Beliau Konsisten Usung Demokrasi

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi menyebut penghargaan The Japan Foundation Award 2022 kepada Goenawan Mohamad, merupakan pengakuan konkret dunia atas konsistensi dari salah seorang pendiri Majalah Tempo itu dala mengawal kebebasan berekspresi. Pernyataan ini disampaikan Heri saat bertemu dengan Goenawan di Tokyo, Jepang, pada Kamis, 21 Oktober 2022.

Heri menilai The Japan Foundation melakukan pemilihan yang tepat ketika memberi penghargaan kepada Goenawan, yang juga budayawan, penyair, dan pelukis ini. Tulisan dan pidato intelektual Goenawan dianggap konsisten mengusung nilai-nilai demokrasi, kebebasan berekspresi dan kemanusiaan yang inspiratif.

"Kekritisan dan kejujuran Goenawan dalam setiap tulisan menjadi pengawal setia perjalanan sejarah Indonesia,” kata Heri saat bertemu Goenawan, bersama dengan Koordinator Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Meinarti Fauzie.

Tidak hanya tulisan, Heri menyebut kontribusi Goenawan Mohamad dalam karya seni rupa juga menjadi cermin bersama bangsa ini dalam setiap langkah. "KBRI Tokyo senantiasa mendukung dan mempromosikan warga Indonesia yang inspiratif,” ujar Heri.

Pemberian Japan Foundation Award dilakukan oleh Pemerintah Jepang sejak 1973. Penghargaan diberikan kepada individu dan organisasi yang berkontribusi mempromosikan persahabatan antara Jepang dan negara lain melalui aktivitas akademis, seni, dan kegiatan budaya lainnya.

Penganugerahan The Japan Foundation Award 2022 di hari jadi The Japan Foundation ke-50 pun dihadiri oleh Pangeran Akishino dan istri serta Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Yoshimasa Hayashi. Penerima penghargaan The Japan Foundation Award selain Goenawan Mohamad adalah Robert Lepage, aktor, penulis naskah drama, sutradara teater dan film asal Kanada. Penghargaan juga diberikan kepada Asosiasi Korea - Jepang sebuah lembaga asal Korea Selatan.

WNI kedua yang terima Japan Foundation Award

Goenawan pun menjadi orang Indonesia kedua yang dianugerahi Japan Foundation Award. Sebelumnya, sastrawan Sutan Takdir Alisjahbana menerima apresiasi serupa pada 1992. Untuk lembaga dari Indonesia penghargaan diterima Perhimpunan Alumni dari Jepang atau Persada pada 2019.

Goenawan mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Heri. “Terima kasih bapak Dubes yang menyempatkan bertemu saya. Perbincangan yang hangat sambil sarapan pagi. Saya tidak menyangka beliau juga suka lukisan dan print art,” kata dia yang didampingi CEO Tempo Media Arif Zulkifli.

Adapun Goenawan sebelumnya pernah dianugerahi Louis M. Lyons Award untuk Hati Nurani dan Integritas dalam Jurnalisme dari Harvard University Nieman Fellowship pada 1997.Lalu International Press Freedom Award dari Committee to Protect Journalism (CPJ) pada 1998, dan International Editor of the Year Award dari World Press Review pada 1999.

Di bidang seni budaya, Goenawan juga dikenal sebagai sastrawan dan dramawan. Ia mendirikan Komunitas Salihara Arts Center pada, sebuah komunitas yang didedikasikan penuh untuk mempromosikan seni budaya dan kebebasan berpikir.

