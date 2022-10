Menko Airlangga Terima Priyadarshni Academy Global Award

INFO NASIONAL - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan tim Priyadarshni Academy pada Kamis, 20 Oktober 2022. Kedatangan tim Priyadarshni Academy untuk menyerahkan penghargaan Priyadarshni Academy Global Award for Outstanding Contribution to National Economic Recovery. Tim Priyadarshni diwakili oleh Mr. Saurabh Shah serta didampingi oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Mumbai Agus Prihatin Saptono.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dinilai sebagai tokoh inspiratif yang mampu mengoordinir upaya kolaboratif untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Penghargaan Priyadarshni Academy Global Award for Outstanding Contribution to National Economic Recovery sendiri merupakan bentuk apresiasi kepada para tokoh inspiratif yang menjadi salah satu suar dalam pemulihan ekonomi di kala pandemi.

Penghargaan Priyadarshni Academy Global Award sejatinya telah diumumkan pada pelaksanaan The 37th Anniversary Global Awards Function yang digelar secara virtual tahun 2021 lalu. Namun penghargaan (award) secara fisik baru diantarkan tahun ini.

“Penghargaan ini ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan situasi ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” ujar Menko Airlangga secara virtual pada saat seremoni pengumuman resmi penghargaan tersebut tanggal 20 September 2021 lalu.

Penghargaan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya hingga ke tingkat mikro dalam menangani tantangan multidimensi akibat pandemi Covid-19, sehingga Indonesia mendapatkan berbagai pengakuan dunia sebagai negara yang termasuk berhasil dalam menangani pandemi.

Sebagai informasi, Priyadarshni Academy Global Award merupakan penghargaan tahunan yang diinisiasi oleh Priyadarshni Academy, sebuah lembaga yang berkontribusi pada service of humanity best works yang meliputi bidang Business Leadership, Environment Conservation, Humanitarian Work, Corporate Social Responsibility, Science and Technology.

Selain Menko Airlangga, penerima penghargaan lainnya yakni tokoh asal India, Korea Selatan, dan Inggris. Para tokoh tersebut dianugerahi Priyadarshni Academy Global Award tahun 2021 atas kontribusi yang signifikan di bidang ekonomi, gender, lingkungan, dan dunia hiburan. (*)