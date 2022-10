Pegadaian Umumkan Pemenang Lomba Bank Sampah

INFO NASIONAL - PT Pegadaian mengumumkan bank sampah yang terpilih sebagai pemenang lomba bertajuk “Meng-EMAS-Kan Sampah Untuk Indonesia Tahun 2022”. Pengumuman pemenang disampaikan pada acara malam penganugerahan yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 18 Oktober 2022, sekaligus menjadi puncak acara Gathering dan Rapat Koordinasi Bank Sampah binaan Pegadaian Tahun 2022.

Dalam sambutannya, Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian, Eka Pebriansyah mengatakan kegiatan yang telah berlangsung sejak tanggal 1 September - 30 September 2022 ini disambut dengan antusias. Terbukti, hampir 50 Bank Sampah binaan Pegadaian di seluruh Indonesia yang mendaftar.

“Keberhasilan kegiatan ini, tentu tidak lepas dari partisipasi semua pihak yang telah aktif dalam mengambil inisiatif, menyusun, mengkoordinasikan serta mengimplementasikan program-program pro lingkungan bersama Pegadaian,” kata Eka.

Selama periode lomba, pengurus Bank Sampah memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah yang baik, serta literasi finansial kepada lebih dari 50.000 masyarakat dan menghasilkan puluhan inovasi kreatif dari pengolahan sampah baik organik maupun anorganik.

Khusus untuk Lomba Inovasi Pengolahan Sampah Terbaik, PT Pegadaian menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk berkolaborasi dan menjadi juri dalam kategori tersebut.

Adapun pemenang masing-masing kategori Lomba Meng-EMAS-kan Sampah untuk Indonesia adalah sebagai berikut:

Lomba Edukasi Terbaik adalah Bank Sampah Adil Sejahtera Gresik, Bank Sampah Alamanda Bekasi dan Bank Sampah Pancadaya Padang.

Lomba Inovasi Pengolahan Sampah Terbaik adalah Bank Sampah Induk Balikpapan, Bank Sampah Sembada Surabaya dan Bank Sampah Dewi Shinta Tegal.

Lomba Bank Sampah Terbaik adalah Bank Sampah Alamanda Bekasi, Bank Sampah Pancadaya Padang dan Bank Sampah Universitas Budi Luhur Jakarta.

Sedangkan Juara Umum dianugerahkan kepada Bank Sampah Alamanda sebagai peserta best of best tahun ini.

Pegadaian berharap capaian prestasi yang telah terukir dapat menginspirasi dan menjadi percontohan untuk perjuangan-perjuangan para pahlawan lingkungan untuk menjadi lebih baik. (*)