Bertemu Presiden FIFA, Jokowi Dapat Oleh-oleh Kaos, Bendera hingga Bola World Cup 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan sejumlah oleh-oleh dari Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA Gianni Infantino yang sedang berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat hari ini, Selasa, 18 Oktober 2022. Di akhir kunjungan, Gianni memberikan bendera FIFA, kaos bola dengan nomor punggung 1 bertuliskan Jokowi, serta bola FIFA World Cup 2022.

"This is official ball World Cup," ujar Gianni saat menyerahkan bola tersebut.

Namun sebelum memberikannya, Gianni menjelaskan bola tersebut spesial karena dibuat khusus untuk Jokowi. Sebab, pada salah satu sisi bola, kata Gianni, terdapat label nama "Jokowi".

Selain itu, Jokowi juga tampak sumringah saat menerima kaos bola bewarna merah dari Gianni. Pada kaos tersebut tertulis nama Jokowi dan bernomor punggung 1.

"Because now, Presiden part in the FIFA team," ujar Gianni saat menyerahkan baju tersebut.

Pertemuan antara Gianni dan Jokowi sudah direncanakan sejak pekan lalu. Kedatangan Gianni itu untuk membahas transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur yang menelan korban jiwa hingga 132 orang.

Setelah pertemuan ini, FIFA bakal berkantor di Indonesia hingga waktu yang tidak ditentukan. Jokowi menyambut baik langkah FIFA agar sepak bola Indonesia menjadi lebih baik.

"Kami juga secara bersama-sama mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepakbolaan Indonesia, pemerintah bersama dengan FIFA ingin memastikan proses transformasi sepak bola Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan," ujar Jokowi menutup pertemuan dengan FIFA.

M JULNIS FIRMANSYAH

