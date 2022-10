Novel Baswedan Hari Ini Jalani Operasi Mata Kanan di India

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Novel Baswedan, menjalani operasi mata kanan di rumah sakit di New Delhi, India, pada pagi ini waktu setempat, Senin, 17 Oktober 2022. Novel menjalani operasi setelah mendapatkan perawatan selama beberapa hari terakhir di sana.

"Sudah beberapa hari, minggu lalu kontrol ke dokter, dan akhirnya diputuskan untuk operasi," kata rekan Novel yang juga mantan penyelidik KPK Aulia Postiera saat dihubungi, pada hari yang sama.

Operasi dilakukan pada mata kanan Novel yang terakhir hanya berfungsi 50 persen saja sejak insiden penyiraman air keras. Sementara, mata kiri sudah tidak berfungsi 100 persen alias mengalami kebutaan permanen.

Novel ke India sejak Rabu pekan lalu. Ia tak sendirian, tapi ditemani oleh keluarganya. Setelah menjalani operasi, Novel pun kemungkinan masih akan menjalani observasi pascaoperasi. Aulia memohon semua pihak untuk ikut mendoakan kesembuhan Novel agar kembali melihat secara normal.

Kejadian penyiraman yang menimpa Novel terjadi pada 11 April 2017. Kasus bermula ketika dua orang bermotor menyiram wajah Novel Baswedan menggunakan air keras. Kejadian berlangsung sekitar pukul 05.10, saat Novel pulang berjalan kaki usai salat subuh di Masjid Al-Ikhsan. Teriakan kesakitan Novel kemudian mengundang perhatian jamaah tempat ia salat.

Novel Baswedan diterbangkan ke Singapura untuk menjalani operasi mata kiri, efek dari siraman air keras 11 April 2017. Novel operasi di Singapore General Hospital dan sempat memberi keterangan soal sosok jenderal yang diduga menjadi pelaku teror.

27 Juli 2018, Novel kembali aktif di KPK pascamenjalani rangkaian perawatan mata. Ia menyebut, akan bekerja semampunya. 26 Desember 2019, Polisi mengumumkan berhasil membekuk dua pelaku penyerangan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir. Keduanya adalah anggota polisi aktif, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka penyiraman air keras pada Novel.

Akhir 2021, Novel bergabung menjadi Aparatur Sipil Negara di Polri, bersama mantan pegawai KPK korban Tes Wawasan Kebangsaan lainnya. “Dengan memilih menjadi ASN Polri paa suatu saat saya ingin kawan-kawan bisa kembali ke KPK,” kata Novel di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021.